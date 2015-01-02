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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Адаптированная классика в постановке московского театра
Постановка
Михайловский театр 6+
Режиссер Вячеслав Гордеев
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

«Лебединое озеро»: шедевр Чайковского в Михайловском театре

«Лебединое озеро» — бессмертный шедевр Петра Ильича Чайковского, который уже более века покоряет сердца зрителей по всему миру. Этот балет воплощает в себе всю красоту и силу классического искусства, гармонично сочетая музыку, танец и драматургию.

Сюжет:
В центре истории — легенда о прекрасных девушках, заколдованных злым колдуном и превращенных в лебедей. Возглавляет их королева Одетта, чей образ олицетворяет чистоту и невинность. Спасти их от чар может только бескорыстная любовь. Молодой принц Зигфрид, романтический герой, случайно попадает на волшебное озеро, где встречает Одетту и влюбляется в нее с первого взгляда. Он дает ей клятву верности, но на пути к их счастью стоит Злой гений, готовый разрушить их мечты.

Хореография:
В постановке Михайловского театра используются фрагменты классической хореографии, созданной гениальными мастерами прошлого — Львом Ивановым, Мариусом Петипа и Александром Горским. Эти элементы придают спектаклю особую глубину и элегантность, сохраняя при этом его традиционное очарование.

Посетите Михайловский театр и погрузитесь в волшебный мир «Лебединого озера», где любовь сражается с тьмой, а музыка Чайковского заставляет сердце биться быстрее.

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29 ноября воскресенье
19:00
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
от 1500 ₽

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