Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ну и семейка, или Двойной обман
Киноафиша Ну и семейка, или Двойной обман

Спектакль Ну и семейка, или Двойной обман

18+
Возраст 18+

О спектакле

Семейные страсти на театральной сцене

Брат и сестра, внешне похожие, как две капли воды, начинают борьбу за наследство. Финансовые проблемы превращают их в заклятых врагов, тартирующих все родные и близкие. Эта комедия поднимает важные вопросы о семье и отношениях, показывая, что в семейных конфликтах победителей не бывает.

Зрители смогут насладиться яркими характерами и неожиданных поворотами сюжета, которые не оставят равнодушным никого. Режиссером-постановщиком выступает Артём Рудой, который известен своим уникальным стилем и вниманием к деталям в каждом спектакле.

Актерский состав

В ролях:

  • Артём Рудой
  • Надежда Крутова
  • Сергей Китаев / Дмитрий Торбич
  • Ольга Прилепская / Анастасия Чеверс
  • Светлага Смурага / Анна Горецкая
  • Павел Семенихин

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, которая заставит вас задуматься о важных вопросах и принесет заряд положительных эмоций и смеха.

Режиссер
Артем Рудой
В ролях
Артем Рудой
Павел Семенихин

Купить билет на спектакль Ну и семейка, или Двойной обман

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Красноярский дом актера Красноярск, Бограда, 26
от 900 ₽

В ближайшие дни

Есть ли жизнь в офлайн?
6+
Мюзикл Кукольный Детский
Есть ли жизнь в офлайн?
2 апреля в 19:00 Красноярский театр кукол
от 600 ₽
Мой дом
0+
Детский Кукольный
Мой дом
14 апреля в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Собака, которая не умела лаять
0+
Детский Кукольный
Собака, которая не умела лаять
24 апреля в 19:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше