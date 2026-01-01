Спектакль Ну и семейка, или Двойной обман

Семейные страсти на театральной сцене

Брат и сестра, внешне похожие, как две капли воды, начинают борьбу за наследство. Финансовые проблемы превращают их в заклятых врагов, тартирующих все родные и близкие. Эта комедия поднимает важные вопросы о семье и отношениях, показывая, что в семейных конфликтах победителей не бывает.

Зрители смогут насладиться яркими характерами и неожиданных поворотами сюжета, которые не оставят равнодушным никого. Режиссером-постановщиком выступает Артём Рудой, который известен своим уникальным стилем и вниманием к деталям в каждом спектакле.

Актерский состав

В ролях:

Артём Рудой

Надежда Крутова

Сергей Китаев / Дмитрий Торбич

Ольга Прилепская / Анастасия Чеверс

Светлага Смурага / Анна Горецкая

Павел Семенихин

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, которая заставит вас задуматься о важных вопросах и принесет заряд положительных эмоций и смеха.