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Wildways
Киноафиша Wildways

Wildways

16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия и разнообразие звуков: Wildways в Воронеже

Рок-группа Wildways известна своей невероятной энергетикой и уникальным стилем, который сочетает в себе элементы различных музыкальных жанров. С момента своего создания они прошли путь от андеграунда в Брянске до статуса одной из самых востребованных групп России.

За 14 лет своей карьеры коллектив выпустил шесть полноформатных альбомов, среди которых особое внимание привлекает платиновый альбом «Anna», реализованный в количестве более 50 000 копий. Их музыка удачно объединяет проверенные хиты, которые полюбились многим, и насыщенные новые треки.

Концерты Wildways — это всегда событие, полное драйва и безумия. Музыканты создают на сцене уникальную атмосферу, которая погружает зрителей в мир ярких эмоций и впечатлений. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного шоу!

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