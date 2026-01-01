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Звезды Большого театра. Мировые шедевры оперы
Киноафиша Звезды Большого театра. Мировые шедевры оперы

Звезды Большого театра. Мировые шедевры оперы

6+
Продолжительность 110 минут
Возраст 6+

О концерте

Звезды Большого театра в грандиозном российском турне!

Ярославская государственная филармония приглашает на концерт звезд Большого театра. Ведущие солисты отправляются в турне по стране, чтобы подарить ценителям классической музыки незабываемые вечера.

На сцену выйдут:

Анна Аглатова

Ведущая солистка Большого театра, обладательница множества престижных наград и одно из самых ярких сопрано современности. Ее голос завораживает своей красотой и глубиной.

Рузиль Гатин

Тенор, чье имя известно не только в России, но и на сцене миланского театра La Scala. Его исполнение отличается невероятной экспрессией и техническим совершенством.

Василий Соколов

Непревзойденный баритон, чья артистическая харизма и мощный голос покоряют сердца слушателей.

В программе вечера — жемчужины мировой оперной классики. Вы насладитесь виртуозными ариями из бессмертных произведений Моцарта, Россини, Доницетти, Пуччини, Рахманинова и других великих композиторов.

Мы гарантируем, что этот вечер станет настоящим праздником для души. Невероятное мастерство, глубокий артистизм и неповторимая энергетика наших солистов оставят неизгладимый след в вашем сердце.

Позвольте себе прикоснуться к величию мировой оперы в исполнении истинных звезд. Возможно, именно этот концерт откроет для вас новый, завораживающий мир оперного искусства, который станет вашей любимой страстью.

Купить билет на концерт Звезды Большого театра. Мировые шедевры оперы

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19:00
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
от 1500 ₽

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