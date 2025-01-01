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Пьяная импровизация
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Пьяная импровизация

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизация в Воронежском стендап-клубе: Погружение в Мир Юмора

Приглашаем вас на самое популярное импровизационное шоу нашего клуба! В этот вечер пятеро опытных импровизаторов представят пять различных форматов, каждый из которых наполнен неожиданными поворотами и остроумными шутками.

Форматы и Уникальные Шутки

Каждое выступление обещает быть уникальным. Импровизаторы будут варьировать свои номера, чтобы удивить даже самых искушенных зрителей. Кроме того, за каждую удачную шутку они поднимут бокал, добавляя атмосфере веселья и праздника.

Уютная Атмосфера и Рассадка

Не забудьте, что рассадка осуществляется менеджером зала. Мы рекомендуем приходить к началу шоу, чтобы занять лучшие места ближе к сцене. Столы рассчитаны на 2-3 человека, что создаст уютную обстановку для общения и смеха.

Советы для Зрителей

Принесите с собой хорошее настроение и готовность смеяться! Импровизация — это всегда взаимодействие с публикой, и ваши реакции станут частью шоу. Не упустите возможность стать частью этого неповторимого события!

Ждем вас на нашем шоу, где каждый вечер оказывается уникальным, а юмор никогда не заканчивается!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 25 июля
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
22:00 от 500 ₽

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