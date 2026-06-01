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Взгляд изнутри

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия по Государственной академической капелле Санкт-Петербурга

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга открывает свои двери для всех желающих узнать больше о музыкальной сокровищнице России. В рамках экскурсии гости смогут осмотреть исторические здания, концертный и камерный залы, а также выставочные экспозиции в галерее.

Уникальная архитектура и атмосфера

На подходах к капелле посетителей встречает удивительное окружение со стороны реки Мойки. Архитектурный ансамбль набережной создает впечатляющую связь между историческими памятниками города и этой древней музыкальной сокровищницей. Комплекс капеллы является синтезом академической и духовной музыки, что подчеркивает значимость культурного наследия России.

Закулисье и редкие экспозиции

Гостям экскурсии предстанут места, обычно недоступные для зрителей: Царский павильон, царская ложа и репетиторий. Каждый участник сможет выйти на сцену и почувствовать волнение артистов, а также ознакомиться с музыкальной библиотекой, где хранятся уникальные партитуры и исторические документы.

Знакомство с историей музыки

Экскурсии проводят квалифицированные сотрудники капеллы, что создает возможность для глубокого понимания музыкальной традиции и архитектуры. Это событие будет особенно интересно тем, кто увлекается историей музыки и хочет углубить свои знания о важных культурных объектах.

Сбор группы осуществляется в 14:45 в кассовом фойе капеллы.

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В других городах
Июнь
Июль
Август
24 июня среда
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽
3 июля пятница
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽
15 июля среда
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽
22 июля среда
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽
29 июля среда
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽
5 августа среда
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
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