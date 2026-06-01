Английский разговорный клуб в Яани Кирик

Приглашаем всех желающих присоединиться к занятиям английского разговорного клуба, который ведет опытный филолог-переводчик Илья Леонтьев. Клуб открыт для участников с любым уровнем языка, от A1 до C2.

Практика и обсуждения

На занятиях мы совершенствуем уровень владения английским, обсуждаем философские, культурные и социальные темы. Это отличная возможность раскрепоститься в разговорной практике и улучшить навыки общения.

Разнообразие форматов

Занятия разнообразны и включают игры в настольные игры и просмотр фильмов на языке оригинала, что добавляет интерес и помогает лучше усваивать материал.

Подключайтесь к нашему клубу и откройте для себя новые горизонты общения на английском!