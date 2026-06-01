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Английский клуб в Яани Кирик
Киноафиша Английский клуб в Яани Кирик

Английский клуб в Яани Кирик

16+
Возраст 16+

О выставке

Английский разговорный клуб в Яани Кирик

Приглашаем всех желающих присоединиться к занятиям английского разговорного клуба, который ведет опытный филолог-переводчик Илья Леонтьев. Клуб открыт для участников с любым уровнем языка, от A1 до C2.

Практика и обсуждения

На занятиях мы совершенствуем уровень владения английским, обсуждаем философские, культурные и социальные темы. Это отличная возможность раскрепоститься в разговорной практике и улучшить навыки общения.

Разнообразие форматов

Занятия разнообразны и включают игры в настольные игры и просмотр фильмов на языке оригинала, что добавляет интерес и помогает лучше усваивать материал.

Подключайтесь к нашему клубу и откройте для себя новые горизонты общения на английском!

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В других городах
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Июль
Август
Сентябрь
27 июня суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
4 июля суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
11 июля суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
18 июля суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
25 июля суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
1 августа суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
8 августа суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
15 августа суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
22 августа суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
29 августа суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
5 сентября суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽
12 сентября суббота
16:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 300 ₽

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