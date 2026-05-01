Творческий мастер-класс для всей семьи

Мечтаете о стиле и оригинальности в интерьере? На мастер-классе в музее русского быта «Изба-забава» вы сможете создать уникальное произведение искусства своими руками! Под чутким руководством опытной мастерицы вы превратите рельефную заготовку в истинный шедевр.

Творческий процесс

В вашем распоряжении окажутся все необходимые материалы и богатая палитра для творчества. Вы сможете выбрать один из трёх вдохновляющих сюжетов:

Нежные цветы

Изящные птицы

Благородная лошадка — символ 2026 года (прекрасный подарок для себя или близких!)

Семейный формат

Этот мастер-класс идеально подходит как для взрослых, так и для детей, что делает его отличным форматом для семейного творчества. Продолжительность мероприятия составляет 1,5 часа, включая:

1,5 часа творческого процесса

30 минут уютного чаепития с традиционными русскими угощениями

Посещение музея

После мастер-класса вы получите свободное время, чтобы не спеша ознакомиться с экспонатами музея русского быта и сделать атмосферные фотографии. Замечаем, что дети до 14 лет должны быть под присмотром взрослого. Билет для сопровождающего не включает участие в мастер-классе, а только доступ к экспозиции и чаепитию.