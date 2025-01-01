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Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий вечер в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер рисования в ресторане F11 Sky Bar, расположенном на 18 этаже с потрясающим видом на исторический центр Санкт-Петербурга и Исаакиевский собор. Это идеальная возможность не только насладиться великолепными пейзажами, но и раскрыть свои творческие способности.

Создайте свою картину!

За всего три часа вы сможете создать свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках! Каждый гость рисует свой сюжет, а профессиональный художник с радостью поможет вам на каждом этапе. Не требуется никаких предварительных навыков — только желание экспериментировать и получать удовольствие от творчества.

Что включено в билет?

При покупке билета вы получите welcome drink, который поможет вам расслабиться и настроиться на творческий лад. Вы сможете выбрать, чем будете рисовать: акрилом или вином на холсте — выбор за вами!

Почему стоит прийти?

Это не просто рисование, а возможность отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями. Погрузитесь в атмосферу творчества и общения, создайте что-то уникальное и увезите с собой не только картину, но и незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера! Ждем вас в F11 Sky Bar!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
F11 Sky Bar & Restaurant Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 43/1, отель Azimut, 18 этаж
14:00 от 3800 ₽

В ближайшие дни

II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий
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Джаз Фестиваль
II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль. День третий
24 июля в 19:00 Юсуповский сад
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Магический вибрафон. От Баха до Гарри Поттера в монастырском дворике
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ЗКР, Н.Алексеев, М.Алексеев Аб-т № 6
3 февраля в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
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