Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий

Творческий вечер в F11 Sky Bar

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер рисования в ресторане F11 Sky Bar, расположенном на 18 этаже с потрясающим видом на исторический центр Санкт-Петербурга и Исаакиевский собор. Это идеальная возможность не только насладиться великолепными пейзажами, но и раскрыть свои творческие способности.

Создайте свою картину!

За всего три часа вы сможете создать свою собственную картину, даже если никогда не держали кисть в руках! Каждый гость рисует свой сюжет, а профессиональный художник с радостью поможет вам на каждом этапе. Не требуется никаких предварительных навыков — только желание экспериментировать и получать удовольствие от творчества.

Что включено в билет?

При покупке билета вы получите welcome drink, который поможет вам расслабиться и настроиться на творческий лад. Вы сможете выбрать, чем будете рисовать: акрилом или вином на холсте — выбор за вами!

Почему стоит прийти?

Это не просто рисование, а возможность отдохнуть душой и наполниться яркими эмоциями. Погрузитесь в атмосферу творчества и общения, создайте что-то уникальное и увезите с собой не только картину, но и незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера! Ждем вас в F11 Sky Bar!