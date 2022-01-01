Новая выставка о Викторе Цое в Петербурге

Бюро Planet9 представляет новую версию выставки-байопика, посвященной лидеру группы «Кино». Успех первого сезона «Виктор Цой. Путь героя», прошедшего в 2022 году в московском «Манеже», вдохновил на создание второй части проекта, которая теперь открывается в родном для Цоя Петербурге.

Обновленная концепция

На выставке зрители смогут ознакомиться с проектом, который предлагает обновленную концепцию и три новых зала. Эти пространства позволят в буквальном смысле ощутить грани и оттенки, которые раскрываются в хорошо известных текстах и музыке в изменившемся контексте.

График работы выставки

Выставка будет работать с 12 октября 2024 до 30 сентября 2025. График работы: вт–пт — 12:00–22:00; сб–вс и праздничные дни — 11:00–22:00. Вход осуществляется по сеансам, последний из которых начинается в 20:30.

Что можно увидеть

Выставка занимает почти три тысячи квадратных метров и включает 13 залов, где представлены уникальные экспонаты: личные вещи музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива. Зрители также смогут услышать любимые песни Цоя благодаря магнитофонной кассете, специально созданной для выставки.

Новый сезон и новая география

Первый сезон выставки «Виктор Цой. Путь героя» стал настоящим событием, побив рекорды по продолжительности в современном «Манеже». Теперь, спустя два года, проект представлен в Петербурге с новой концепцией и новыми смыслами. По словам креативного продюсера Александра Цоя, выставка направлена не только на фанатов группы «Кино», но и на всех, кто интересуется современной музыкальной культурой.

Хроника рождения легенды

Выставка в «Севкабель Порт» стала расширенной версией предшествующего проекта. Основатель Planet9, Агния Стерлигова, отмечает, что за два года в мире и жизни людей многое изменилось, что и отразилось на новой экспозиции. Это хроника рождения легенды, так и не снятого фильма о Викторе Цое.

Новые залы и экспонаты

В обновленной экспозиции зрители смогут увидеть три новых зала, в которых представлено новое прочтение известных песен. Тематическая структура выставки позволяет погрузиться в атмосферу тотального кино и творчества Цоя. В зале «Цитадель смерти» посетителей ждет диорама, а в зале «Попробуй спеть вместе со мной» — интерактивная видеоинсталляция.

На выставке представлены более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя, включая гитары, черновики, личные письма и фотографии. Показаны также уникальные экспонаты, такие как удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в роковой августовский день 1990 года.

Кино как связующая нить

Кино становится связующей нитью всей выставки. Зрители смогут услышать голос Цоя из фильмов и увидеть кадры с ним. Выставка — это возможность узнать о Викторе Цое что-то новое и почувствовать его влияние на современную культуру.

Не упустите возможность стать частью этого уникального проект. Выставка «Виктор Цой. Легенда» ждет вас!