Бюро Planet9 представляет новую версию выставки-байопика, посвященной лидеру группы «Кино». Успех первого сезона «Виктор Цой. Путь героя», прошедшего в 2022 году в московском «Манеже», вдохновил на создание второй части проекта, которая теперь открывается в родном для Цоя Петербурге.
На выставке зрители смогут ознакомиться с проектом, который предлагает обновленную концепцию и три новых зала. Эти пространства позволят в буквальном смысле ощутить грани и оттенки, которые раскрываются в хорошо известных текстах и музыке в изменившемся контексте.
Выставка будет работать с 12 октября 2024 до 30 сентября 2025. График работы: вт–пт — 12:00–22:00; сб–вс и праздничные дни — 11:00–22:00. Вход осуществляется по сеансам, последний из которых начинается в 20:30.
Выставка занимает почти три тысячи квадратных метров и включает 13 залов, где представлены уникальные экспонаты: личные вещи музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива. Зрители также смогут услышать любимые песни Цоя благодаря магнитофонной кассете, специально созданной для выставки.
Первый сезон выставки «Виктор Цой. Путь героя» стал настоящим событием, побив рекорды по продолжительности в современном «Манеже». Теперь, спустя два года, проект представлен в Петербурге с новой концепцией и новыми смыслами. По словам креативного продюсера Александра Цоя, выставка направлена не только на фанатов группы «Кино», но и на всех, кто интересуется современной музыкальной культурой.
Выставка в «Севкабель Порт» стала расширенной версией предшествующего проекта. Основатель Planet9, Агния Стерлигова, отмечает, что за два года в мире и жизни людей многое изменилось, что и отразилось на новой экспозиции. Это хроника рождения легенды, так и не снятого фильма о Викторе Цое.
В обновленной экспозиции зрители смогут увидеть три новых зала, в которых представлено новое прочтение известных песен. Тематическая структура выставки позволяет погрузиться в атмосферу тотального кино и творчества Цоя. В зале «Цитадель смерти» посетителей ждет диорама, а в зале «Попробуй спеть вместе со мной» — интерактивная видеоинсталляция.
На выставке представлены более 300 предметов, связанных с жизнью Виктора Цоя, включая гитары, черновики, личные письма и фотографии. Показаны также уникальные экспонаты, такие как удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в роковой августовский день 1990 года.
Кино становится связующей нитью всей выставки. Зрители смогут услышать голос Цоя из фильмов и увидеть кадры с ним. Выставка — это возможность узнать о Викторе Цое что-то новое и почувствовать его влияние на современную культуру.
Не упустите возможность стать частью этого уникального проект. Выставка «Виктор Цой. Легенда» ждет вас!