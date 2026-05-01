VR-проект в «Ленфильме»

Киностудия «Ленфильм» представляет уникальный VR-проект «История моими глазами». Зрители смогут надеть VR-шлем и увидеть мир с новой стороны.

Что ожидает зрителей

Проект включает в себя:

Полет над Санкт-Петербургом с вдохновляющими стихами о городе.

Средневековый Выборг в сопровождении оригинальной музыки.

Виртуальный тур по экспозиции «Поезд Победы» с аудиогидом, озвученным Екатериной Гусевой.

Дополнительные проекты

В программе также есть анимированный фильм «Мечты детства», созданный на стихотворение Ивана Пинженина. Озвучка принадлежит Билли Новику, а музыкой занимается Антон Малинен. Режиссером выступил известный арт-директор мастера «Невский баталист» Евгений Попов.

Зрители также смогут насладиться авторской экскурсией на тему «Путешествие по рекам и каналам Петербурга» и увидеть город с воды.

Информация для гостей

Длительность каждого из фильмов составляет от 10 до 15 минут. Вы сможете найти проект по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т 10 лит. В, 5-й павильон «Ленфильма», рядом с инсталляцией «Пропавшие в кинохронике».

Проект «История моими глазами» станет настоящей находкой для любителей интерактивных технологий и уникального театрального опыта.