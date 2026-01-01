Экскурсия в особняк Шрёдера + фортепианный концерт "Бетховен"
16+
Продолжительность 210 минут
О выставке

Экскурсия с концертом в Санкт-Петербурге

В культурном центре «Дом Шрёдера» вас ждёт незабываемая экскурсия по удивительному особняку Карла Шрёдера, а также фортепианный концерт "Бетховен" в исполнении Антона Самсонова. Программа включает осмотр интерьеров, презентацию с чаем и десертом, а также время для фотографирования.

Гости услышат музыку на старинном рояле Шрёдера, который ценили такие великие композиторы, как Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев и Рубинштейн. Это отличный способ познакомиться с историей музыкальных инструментов и архитектурой Петербурга.

Программа мероприятия

  • Осмотр интерьеров особняка Карла Шрёдера
  • Презентация с чаем и десертом
  • Свободное время для фотографирования

Не упустите возможность насладиться фортепианным концертом на старинном рояле Шрёдера. В программе звучит музыка Бетховена в исполнении Антона Самсонова.

О династии Шрёдеров

Познакомьтесь с историей семьи Шрёдеров и их легендарными роялями, которые высоко ценили выдающиеся деятели искусства 19 века. Насладитесь приятной беседой под угощения, узнавая увлекательные факты о жизни и творчестве этих мастеров.

Дополнительные удобства

В антракте будет работать театральное кафе. Особняк предлагает множество интерьерных фотозон для ваших снимков. После концерта вы можете продолжить вечер, прогуливаясь по набережным Петербурга с прекрасным видом на Аврору, Домик Петра, Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

Июль
19 июля воскресенье
13:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 2000 ₽

