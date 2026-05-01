Академия Штиглица: за закрытыми дверями «русского Хогвартса»
6+
Возраст 6+

О выставке

Посещение Академии Штиглица в Санкт-Петербурге

Тур по Академии Штиглица предлагает уникальную прогулку по интерьерам, где настроение меняется, словно в кино. Парадный вестибюль, двор под стеклянным куполом, Итальянская галерея и Римская лестница создают атмосферу дворца, выстроенного как живая энциклопедия стилей: от античности до барокко.

Академию Штиглица часто называют «русским Хогвартсом», и это определение вполне оправдано. Здесь действительно обучают «во дворце», где залы наполнены светом и перспективами, а также ощущением перехода между эпохами. Прогулка порадует любителей архитектуры и истории искусства.

Организационные детали

  • Для участия в туре необходимо зарегистрировать билет у организатора. Мы предоставим контактные данные гида и актуальное место встречи. Регистрация проходит с 10:00 до 18:00.
  • Без предварительной регистрации мы не сможем связаться с вами — место встречи может меняться.

Действующие льготы

Вход со скидкой доступен для школьников, студентов, пенсионеров, а также для ветеранов и награжденных медалями, связанными с историей Великой Отечественной войны. Многодетные семьи также могут воспользоваться льготами по предъявлению соответствующих документов.

Важно знать

  • Дети до 7 лет могут участвовать в туре бесплатно.
  • Обратите внимание: без регистрации вход невозможен. В случае отсутствия регистрации билет считается неиспользованным, и возврат не производится.

29 мая пятница
17:30
Академия Штиглица Санкт-Петербург, Соляной пер., 13
от 2395 ₽

