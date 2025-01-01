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#В_свечах: Неоклассика в Особняке Половцова
Киноафиша #В_свечах: Неоклассика в Особняке Половцова

#В_свечах: Неоклассика в Особняке Половцова

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт неоклассики в Особняке Половцова

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны приглашает вас в один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга. В этот вечер пространство наполнится теплым светом тысячи свечей, создавая уникальную атмосферу для музыкального наслаждения.

Неоклассика под свечами

В программе концерта звучит музыка неоклассических композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Дзё Хисаиси, Ян Тьерсен и Александр Деспла. Неоклассика, или Новая классика, объединяет различные музыкальные жанры и передает чувства и переживания, сопутствующие жизни человека. Многие из этих композиторов создают захватывающие саундтреки к известным фильмам, делая их визуальные образы столь же яркими и запоминающимися, как и аудиальные.

Атмосфера вечера

Приготовьтесь погрузиться в мир неоклассической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров Петербурга. Очарование вечера будет дополнено магической атмосферой и роскошными интерьерами парадных залов, которые заиграют новыми красками в свете свечей.

Важная информация

  • Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.
  • Экскурсия-проход по парадным залам: 950 руб. (оплачивается дополнительно к билету по желанию).
  • Важно: начало экскурсии в 19:10.

Не упустите возможность насладиться вечером, наполненным музыкой и атмосферой, которая запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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