Всероссийский день органа

Музыкальная палитра вечера в Пермской филармонии
Пермская краевая филармония приглашает зрителей на незабываемый концерт, где соберутся талантливые исполнители под руководством лауреата премии им. Александра Немтина Александра Рогожкина. В этот вечер в исполнении «Хорус-квартет» и других солистов прозвучат великие произведения классической музыки.
Исполнители
- Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Хорус-квартет»
- Александр Рогожкин (тенор), художественный руководитель
- Максим Лаптев (тенор), лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»
- Максим Ануфриев (баритон)
- Эдуард Морозов (баритон), солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета
- Маргарита Соснер (сопрано), лауреат международных конкурсов
- Антон Когун (скрипка), лауреат Всероссийских и международных конкурсов
- Евгения Камянская (орган), солистка Пермской краевой филармонии
- Наталья Буклага (меццо-сопрано), лауреат Всероссийского конкурса
Программа концерта
Концертный репертуар включает в себя:
- И. Ануфриев. «Верую» — исполнение: Е. Камянская, «Хорус-квартет»
- «Гимн Георгию Победоносцу» — исполнение: Е. Камянская, «Хорус-квартет»
- Хорал для меццо, скрипки и органа — исполнение: Е. Камянская, Н. Буклага, А. Когун
- И. С. Бах. Ария Петра «Erbarme dich, mein Gott» из оратории «Страсти по Матфею» — исполнение: Е. Камянская, Н. Буклага, А. Когун
- Г. Ф. Гендель. Ария Морганы из оперы «Альцина» — исполнение: Е. Камянская, М. Соснер
- A. Вивальди. Ария Анастасия Vedrò con mio diletto («Когда любимую я вижу») из оперы «Джустино» — исполнение: Е. Камянская, М. Соснер
- Ф. Лист. Месса для четырёхголосного мужского хора и органа («Сексардская месса») — исполнение: Е. Камянская, «Хорус-квартет»
Продолжительность концерта составит 1 час, и он пройдет в одном отделении. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении выдающихся артистов!