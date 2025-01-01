Всероссийский день органа

Музыкальная палитра вечера в Пермской филармонии

Пермская краевая филармония приглашает зрителей на незабываемый концерт, где соберутся талантливые исполнители под руководством лауреата премии им. Александра Немтина Александра Рогожкина. В этот вечер в исполнении «Хорус-квартет» и других солистов прозвучат великие произведения классической музыки.

Исполнители

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Хорус-квартет»

Александр Рогожкин (тенор), художественный руководитель

Максим Лаптев (тенор), лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»

Максим Ануфриев (баритон)

Эдуард Морозов (баритон), солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета

Маргарита Соснер (сопрано), лауреат международных конкурсов

Антон Когун (скрипка), лауреат Всероссийских и международных конкурсов

Евгения Камянская (орган), солистка Пермской краевой филармонии

Наталья Буклага (меццо-сопрано), лауреат Всероссийского конкурса

Программа концерта

Концертный репертуар включает в себя:

И. Ануфриев. «Верую» — исполнение: Е. Камянская, «Хорус-квартет»

«Гимн Георгию Победоносцу» — исполнение: Е. Камянская, «Хорус-квартет»

Хорал для меццо, скрипки и органа — исполнение: Е. Камянская, Н. Буклага, А. Когун

И. С. Бах. Ария Петра «Erbarme dich, mein Gott» из оратории «Страсти по Матфею» — исполнение: Е. Камянская, Н. Буклага, А. Когун

Г. Ф. Гендель. Ария Морганы из оперы «Альцина» — исполнение: Е. Камянская, М. Соснер

A. Вивальди. Ария Анастасия Vedrò con mio diletto («Когда любимую я вижу») из оперы «Джустино» — исполнение: Е. Камянская, М. Соснер

Ф. Лист. Месса для четырёхголосного мужского хора и органа («Сексардская месса») — исполнение: Е. Камянская, «Хорус-квартет»

Продолжительность концерта составит 1 час, и он пройдет в одном отделении. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении выдающихся артистов!