Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026

Группа OTTA представляет новый альбом и увлекательное шоу

Инструментальная группа OTTA вновь на музыкальной арене с новым, пятом юбилейным альбомом «МедиаШторм». Коллектив отправляется в новый тур, который обещает удивить зрителей уникальными музыкальными переживаниями.

Феномен российской музыки

Группа OTTA — это не просто музыкальный ансамбль, а настоящее явление на российской сцене. Их стиль объединяет мощь симфонического звучания, игривость поп-музыки и глубину инди-рока. Такая незабываемая атмосфера привлекает слушателей по всему миру.

Уникальное звучание

Вдохновение из различных музыкальных жанров позволяет OTTA создавать неповторимую смесь симфо-попа, инди-рока, электроники и фолка. Объединив энергию рока, нежность симфонического звучания и легкость поп-музыки, группа формирует уникальный стиль WORLD MUSIC, который заставляет двигаться в такт.

Творческий путь

С момента основания OTTA прошла значительный путь, завоевав признание как в России, так и за ее пределами. Концерты группы – это яркие шоу, наполненные энергией, драматизмом и настоящей харизмой. OTTA гастролировала в Китае, Италии и по всей России, от Калининграда до Камчатки.

Музыкальные эксперименты

Не боясь экспериментировать, Ли Отта создает уникальные аранжировки, которые делают каждую композицию особенной. Вирусный хит «Royal Safari» стал настоящим прорывом для группы: клип набрал более 50 миллионов просмотров на YouTube, а трек стал популярным трендом в TikTok.

Разнообразие инструментов

В концертах группы участвуют яркие и талантливые девушки, которые играют на различных инструментах, включая скрипки, клавишные, барабаны, гитару и аккордеон. Белорусские цимбалы и индийский ситар, а также китайская хулуси дополняют этот музыкальный театр, превращая каждое выступление в незабываемое шоу.

Не упустите возможность ощутить всё многообразие инструментальной музыки на концерте OTTA. Это не просто музыкальное событие — это настоящее путешествие в мир звуков и эмоций.