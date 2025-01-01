«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце

Концерт классической музыки в особняке Румянцева

Приглашаем вас на концерт, который пройдет в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга — Особняке графа Румянцева на Английской набережной. Этот исторический дворец, некогда принадлежащий известному меценату и коллекционеру, погрузит вас в атмосферу блестящей эпохи прошлого.

Экскурсия по особняку

Прежде чем насладиться музыкальной программой, у вас будет возможность посетить экскурсию по роскошным залам дворца. Экскурсия включена в стоимость билета по специальному тарифу и начнется в 14:00. Количество билетов с экскурсией ограничено, так что не упустите шанс познакомиться с удивительной историей этого уникального здания.

Музыкальная программа

«Времена года» Антонио Вивальди — это одно из самых узнаваемых произведений мировой классики. В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из этого знаменитого цикла, который уже три столетия поражает слушателей своей яркостью и виртуозностью.

Кроме Вивальди, вечер будет украшен шедеврами классической музыки, такими как:

Особенным штрихом программы станет знаменитое танго из кинофильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя. Однако, это еще не все — концерт обещает множество сюрпризов!

Программа концерта:

Антонио Вивальди (1678–1741) — «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»

— «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года» Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) — Маленькая ночная серенада

— Маленькая ночная серенада Клод Дебюсси (1862–1918) — Девушка с волосами цвета льна

— Девушка с волосами цвета льна Сергей Рахманинов (1873–1943) — Неоконченный квартет

— Неоконченный квартет Иоганн Штраус (1825–1899) — Полька-пиццикато

— Полька-пиццикато Карлос Гардель (1887–1935) — Танго из кинофильма «Запах женщины»

— Танго из кинофильма «Запах женщины» и другие произведения.

Исполнители:

AURUM квартет : Ани Агаджанян (скрипка) Надежда Соболевская (скрипка) Константин Соболевский (альт) Кирилл Алтухов (виолончель)

:

Продолжительность:

Концерт — 70 минут.

Мероприятие с экскурсией — 2 часа.

Концерт рекомендован зрителям старше 6 лет. До встречи в Особняке Румянцева — окунитесь в волшебство музыки и истории!