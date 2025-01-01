Меню
«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце
«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце

«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в особняке Румянцева

Приглашаем вас на концерт, который пройдет в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга — Особняке графа Румянцева на Английской набережной. Этот исторический дворец, некогда принадлежащий известному меценату и коллекционеру, погрузит вас в атмосферу блестящей эпохи прошлого.

Экскурсия по особняку

Прежде чем насладиться музыкальной программой, у вас будет возможность посетить экскурсию по роскошным залам дворца. Экскурсия включена в стоимость билета по специальному тарифу и начнется в 14:00. Количество билетов с экскурсией ограничено, так что не упустите шанс познакомиться с удивительной историей этого уникального здания.

Музыкальная программа

«Времена года» Антонио Вивальди — это одно из самых узнаваемых произведений мировой классики. В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из этого знаменитого цикла, который уже три столетия поражает слушателей своей яркостью и виртуозностью.

Кроме Вивальди, вечер будет украшен шедеврами классической музыки, такими как:

  • Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта,
  • Девушка с волосами цвета льна Клода Дебюсси,
  • Полька-пиццикато Иоганна Штрауса.

Особенным штрихом программы станет знаменитое танго из кинофильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя. Однако, это еще не все — концерт обещает множество сюрпризов!

Программа концерта:

  • Антонио Вивальди (1678–1741) — «Зима» и «Весна» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года»
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) — Маленькая ночная серенада
  • Клод Дебюсси (1862–1918) — Девушка с волосами цвета льна
  • Сергей Рахманинов (1873–1943) — Неоконченный квартет
  • Иоганн Штраус (1825–1899) — Полька-пиццикато
  • Карлос Гардель (1887–1935) — Танго из кинофильма «Запах женщины»
  • и другие произведения.

Исполнители:

  • AURUM квартет:
    • Ани Агаджанян (скрипка)
    • Надежда Соболевская (скрипка)
    • Константин Соболевский (альт)
    • Кирилл Алтухов (виолончель)

Продолжительность:

  • Концерт — 70 минут.
  • Мероприятие с экскурсией — 2 часа.

Концерт рекомендован зрителям старше 6 лет. До встречи в Особняке Румянцева — окунитесь в волшебство музыки и истории!

