«Времена года» Вивальди и шедевры классики во дворце

Приглашаем вас на концерт, который пройдет в одном из самых красивых зданий Санкт-Петербурга — Особняке графа Румянцева на Английской набережной. Этот исторический дворец, некогда принадлежащий известному меценату и коллекционеру, погрузит вас в атмосферу блестящей эпохи прошлого.
Прежде чем насладиться музыкальной программой, у вас будет возможность посетить экскурсию по роскошным залам дворца. Экскурсия включена в стоимость билета по специальному тарифу и начнется в 14:00. Количество билетов с экскурсией ограничено, так что не упустите шанс познакомиться с удивительной историей этого уникального здания.
«Времена года» Антонио Вивальди — это одно из самых узнаваемых произведений мировой классики. В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из этого знаменитого цикла, который уже три столетия поражает слушателей своей яркостью и виртуозностью.
Кроме Вивальди, вечер будет украшен шедеврами классической музыки, такими как:
Особенным штрихом программы станет знаменитое танго из кинофильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя. Однако, это еще не все — концерт обещает множество сюрпризов!
Концерт рекомендован зрителям старше 6 лет. До встречи в Особняке Румянцева — окунитесь в волшебство музыки и истории!