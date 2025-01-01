Праздничный органный концерт в Яани Кирик

К рождественским и новогодним праздникам Amadeus Concerts приготовили для петербуржцев великолепный подарок. В одном из самых красивых и романтичных мест северной столицы — Яани Кирик — состоится праздничный органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества».

Свет сотен свечей, отражающийся в величественном зале лютеранской церкви, создаст уникальную атмосферу. Особенная музыкальная программа позволит каждому ощутить дух Рождества, даже тех, кто редко впечатляется.

На сцене в этот вечер будут звучать рояль, флейта, виолончель и, конечно, сам король инструментов — орган.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу рождественского волшебства с великолепной музыкой!