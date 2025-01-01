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Музыка при свечах. Мелодии Рождества
Киноафиша Музыка при свечах. Мелодии Рождества

Музыка при свечах. Мелодии Рождества

0+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Праздничный органный концерт в Яани Кирик

К рождественским и новогодним праздникам Amadeus Concerts приготовили для петербуржцев великолепный подарок. В одном из самых красивых и романтичных мест северной столицы — Яани Кирик — состоится праздничный органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества».

Свет сотен свечей, отражающийся в величественном зале лютеранской церкви, создаст уникальную атмосферу. Особенная музыкальная программа позволит каждому ощутить дух Рождества, даже тех, кто редко впечатляется.

На сцене в этот вечер будут звучать рояль, флейта, виолончель и, конечно, сам король инструментов — орган.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу рождественского волшебства с великолепной музыкой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества Музыка при свечах. Мелодии Рождества

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