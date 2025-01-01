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Вождь краснокожих
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Киноафиша Вождь краснокожих

Спектакль Вождь краснокожих

6+
Режиссер Андрей Крючков
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный комедийный вестерн

Билл и Сэм — два мошенника, движимые жаждой легкой наживы. Приятели решаются на рискованное похищение сына самого богатого человека в городе, но что из этого получится? Может быть, это решение им стоит пересмотреть? Ведь что, если отец отдадит все свои деньги, чтобы вернуть сына? Или, возможно, мошенникам удастся выйти "сухими из воды"? Ответы на эти и другие вопросы зрители получат, посмотрев наш захватывающий музыкальный вестерн.

Что такое «Джонни Д.» и чем он отличается от других?
Кто же такой Джонни Д.? Чем он отличается от своих сверстников? Каковы его намерения и что он сделает в этой сложной ситуации? Эти вопросы создадут интригу и позволят зрителям увидеть неожиданные повороты сюжета.

Красочные декорации и оригинальная музыка
Для этого спектакля были специально созданы яркие, красочные декорации, которые помогут создать атмосферу Дикого Запада. Оригинальная музыка и тексты песен добавляют глубину и живость происходящему на сцене. Спектакль идет в сопровождении оркестра, что делает его восприятие еще более насыщенным и впечатляющим.

Вестерн, который заставит смеяться и задуматься
Этот музыкальный комедийный вестерн не только развлекает, но и заставляет задуматься о решениях, которые мы принимаем, и о последствиях своих поступков. Зрителей ждут неожиданные моменты, смех и остроумные повороты сюжета.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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