Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Восемь любящих женщин
Билеты от 800₽
Киноафиша Восемь любящих женщин

Спектакль Восемь любящих женщин

Постановка
Малый театр России 16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Тайны Рождества в новом спектакле Малого театра

Малый театр (сцена на Ордынке) готовит к премьере захватывающий спектакль по пьесе Робера Тома «Восемь любящих женщин». Эта классическая детективная история завораживает зрителя не только загадками, но и глубокими человеческими эмоциями.

Сюжет, полный интриг

Действие разворачивается в уединённой усадьбе, где восемь женщин готовятся к Рождеству. Их праздник нарушается, когда они неожиданно обнаруживают мёртвого хозяина дома. Непредсказуемые события заставляют главных героинь столкнуться с трудной задачей: найти убийцу среди себя, ведь одна из них скрывает истинную лицо.

Сильные женские роли и психологические загадки

Спектакль обещает привлечь внимание любителей психологических драма и театральных постановок с выразительными женскими образами. В ролях задействованы ведущие актрисы Малого театра, которые воплотят на сцене все нюансы своих персонажей.

Погружение в атмосферу буржуазной жизни

«Восемь любящих женщин» — это не просто детектив. Это семейная драма, полная недосказанности и хитросплетений. Зрители смогут ощутить атмосферу буржуазной благопристойности, под которой скрываются темные тайны и интриги.

Не упустите возможность погрузиться в этот мир тайн и эмоций — посетите Малый театр и станьте частью этой увлекательной истории.

Купить билет на спектакль Восемь любящих женщин

Помощь с билетами
Январь
Февраль
Март
24 января суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
22 февраля воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
15 марта воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽

Фотографии

Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин Восемь любящих женщин

В ближайшие дни

Ёлка в Live Арена «Секрет новогодних игрушек»
0+
Детские елки
Ёлка в Live Арена «Секрет новогодних игрушек»
27 декабря в 10:00 Live Арена
от 500 ₽
Муж моей жены
18+
Комедия
Муж моей жены
26 декабря в 19:00 Театральный особняк
от 2000 ₽
Девчата
16+
Мюзикл
Девчата
31 декабря в 14:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше