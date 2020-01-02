Спектакль Слуга двух господ

Зажигательная комедия Карло Гольдони в современной сценической интерпретации

Флориндо вынужден покинуть родной город. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись в мужчину, отправляется за ним. Оба персонажа нанимают находчивого слугу Труффальдино, который, в погоне за двойным заработком, скрывает тот факт, что служит сразу двум господам, и прилагает все усилия, чтобы они не встретились.

Замысел режиссёра

Юрий Муравицкий, режиссёр постановки, задаётся вопросом: стоит ли в сегодняшней России обращаться к итальянской комедии дель арте, которая была народным театром эпохи Возрождения? Может, лучше создать современный русский народный театр? Какими могли бы быть современные скоморохи, и как они рассказали бы историю, якобы произошедшую в старой Венеции?

Переосмысление традиций

Комедия дель арте — это прежде всего театр для народа, живая и непосредственная игра. В руках Муравицкого этот жанр переосмысливается, становясь отражением русского театрального духа, способного передать многогранность и юмор сегодняшнего дня.