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Слуга двух господ
Билеты от 600₽
Киноафиша Слуга двух господ

Спектакль Слуга двух господ

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Зажигательная комедия Карло Гольдони в современной сценической интерпретации

Флориндо вынужден покинуть родной город. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись в мужчину, отправляется за ним. Оба персонажа нанимают находчивого слугу Труффальдино, который, в погоне за двойным заработком, скрывает тот факт, что служит сразу двум господам, и прилагает все усилия, чтобы они не встретились.

Замысел режиссёра

Юрий Муравицкий, режиссёр постановки, задаётся вопросом: стоит ли в сегодняшней России обращаться к итальянской комедии дель арте, которая была народным театром эпохи Возрождения? Может, лучше создать современный русский народный театр? Какими могли бы быть современные скоморохи, и как они рассказали бы историю, якобы произошедшую в старой Венеции?

Переосмысление традиций

Комедия дель арте — это прежде всего театр для народа, живая и непосредственная игра. В руках Муравицкого этот жанр переосмысливается, становясь отражением русского театрального духа, способного передать многогранность и юмор сегодняшнего дня.

 

Режиссер
Юрий Муравицкий
В ролях
Никита Пирожков
Назар Сафонов
Анна Кармакова
Кирилл Чернышенко
Елизавета Кононова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ Слуга двух господ

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