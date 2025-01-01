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Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история

Спектакль Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка по пьесе Алексея Арбузова

Спектакль «Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история» погружает зрителей в мир трех молодых людей, чьи судьбы навсегда связаны с одним из самых трагических событий в истории – блокадой Ленинграда. Эта история не только о военных страданиях, но и о том, как непростые отношения между героями развиваются в послевоенное время.

Тема и содержание

Действие спектакля происходит в одной из немногих уцелевших квартир на Фонтанке, где, казалось бы, после войны все двери открыты. Однако герои продолжают чувствовать себя запертыми в своем прошлом и в своих переживаниях. Как они справляются с травмами, оставшимися от блокады? Как изменились их отношения в мирное время? Эти вопросы становятся центральными в повествовании.

Интересные факты

Спектакль основан на реальных событиях и воспоминаниях людей, переживших блокаду. В нем использованы документы, письма и дневники, что делает его особенно трогательным и правдоподобным. Каждый персонаж представляет собой не только личность, но и символ целого поколения, пережившего ужасные испытания.

Почему стоит посетить

«Мой бедный Марат» – это не просто спектакль о войне. Это глубокая драма о любви, надежде и преодолении. Он заставляет задуматься о том, как прошлое влияет на наше настоящее и будущее. Если вы ищете трогательную и глубокую историю, этот спектакль станет для вас настоящим открытием.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и прикоснуться к важной странице истории через призму человеческих судеб.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
20:00 от 1500 ₽

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