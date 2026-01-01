Александр Иванов и группа «Рондо»

Концерт группы «Рондо» с Александром Ивановым

Группа «Рондо» под руководством Александра Иванова — это уникальный коллектив с впечатляющей историей. С начала 80-х годов они завоевывали сердца зрителей своей энергией и неповторимым стилем. Концертная география этой команды настолько широка, что по количеству выступлений им могли бы позавидовать даже современные звезды.

Группа дала более десяти концертов на Аляске (США) и представила свои выступления в Осаке и Токио, что стало основой для альбома «Рондо в Японии». Их поездки на европейские фестивали и клубы трудно подсчитать — каждое выступление оставляет яркий след в сердцах зрителей.

Качество исполнения

Музыканты «Рондо» всегда ставят качество звука и шоу на первое место. Их выступления — это живая музыка, соответствующая высоким мировым стандартам, с актуальными художественными решениями. Несмотря на солидный возраст, группа активно гастролирует и продолжает радовать поклонников новыми альбомами и композициями. В их недавнем полноформатном альбоме «Там» содержится сразу двадцать композиций!

Здравствуй, старая гвардия!

Кроме свежих песен, на концертах не обходится без легендарных хитов. Классика, такая как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень», превращает каждый концерт в настоящий праздник, где зрители вместе поют любимые мелодии. Эти песни вызывают воспоминания о молодости и дарят незабываемые эмоции нескольким поколениям.

Приходите на концерт «Рондо» — это обещает быть настоящим шоу с множеством звуковых и световых эффектов, которое оставит долгое ощущение радости!