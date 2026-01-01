Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Иванов и группа «Рондо»
Киноафиша Александр Иванов и группа «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо»

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы «Рондо» с Александром Ивановым

Группа «Рондо» под руководством Александра Иванова — это уникальный коллектив с впечатляющей историей. С начала 80-х годов они завоевывали сердца зрителей своей энергией и неповторимым стилем. Концертная география этой команды настолько широка, что по количеству выступлений им могли бы позавидовать даже современные звезды.

Группа дала более десяти концертов на Аляске (США) и представила свои выступления в Осаке и Токио, что стало основой для альбома «Рондо в Японии». Их поездки на европейские фестивали и клубы трудно подсчитать — каждое выступление оставляет яркий след в сердцах зрителей.

Качество исполнения

Музыканты «Рондо» всегда ставят качество звука и шоу на первое место. Их выступления — это живая музыка, соответствующая высоким мировым стандартам, с актуальными художественными решениями. Несмотря на солидный возраст, группа активно гастролирует и продолжает радовать поклонников новыми альбомами и композициями. В их недавнем полноформатном альбоме «Там» содержится сразу двадцать композиций!

Здравствуй, старая гвардия!

Кроме свежих песен, на концертах не обходится без легендарных хитов. Классика, такая как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень», превращает каждый концерт в настоящий праздник, где зрители вместе поют любимые мелодии. Эти песни вызывают воспоминания о молодости и дарят незабываемые эмоции нескольким поколениям.

Приходите на концерт «Рондо» — это обещает быть настоящим шоу с множеством звуковых и световых эффектов, которое оставит долгое ощущение радости!

Купить билет на концерт Александр Иванов и группа «Рондо»

Помощь с билетами
В других городах
Август
20 августа четверг
20:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Полина Гагарина. Summer Sound х билайн
16+
Поп Фестиваль

Полина Гагарина. Summer Sound х билайн

13 августа в 19:30 Мануфактура 10/12
от 2800 ₽
Магия свечей. Трибьют Уитни Хьюстон в Оранжерее
6+
Джаз Кавер

Магия свечей. Трибьют Уитни Хьюстон в Оранжерее

24 июля в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2000 ₽
Caribbean mix на сцене Noisy River
6+
Поп Латина

Caribbean mix на сцене Noisy River

29 мая в 20:00 Noisy River
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше