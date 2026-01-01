Александр Иванов и группа «Рондо»

Группа «Рондо» под руководством Александра Иванова — это уникальный коллектив с впечатляющей историей. С начала 80-х годов они завоевывали сердца зрителей своей энергией и неповторимым стилем. Концертная география этой команды настолько широка, что по количеству выступлений им могли бы позавидовать даже современные звезды.
Группа дала более десяти концертов на Аляске (США) и представила свои выступления в Осаке и Токио, что стало основой для альбома «Рондо в Японии». Их поездки на европейские фестивали и клубы трудно подсчитать — каждое выступление оставляет яркий след в сердцах зрителей.
Музыканты «Рондо» всегда ставят качество звука и шоу на первое место. Их выступления — это живая музыка, соответствующая высоким мировым стандартам, с актуальными художественными решениями. Несмотря на солидный возраст, группа активно гастролирует и продолжает радовать поклонников новыми альбомами и композициями. В их недавнем полноформатном альбоме «Там» содержится сразу двадцать композиций!
Кроме свежих песен, на концертах не обходится без легендарных хитов. Классика, такая как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень», превращает каждый концерт в настоящий праздник, где зрители вместе поют любимые мелодии. Эти песни вызывают воспоминания о молодости и дарят незабываемые эмоции нескольким поколениям.
