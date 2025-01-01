Спектакль Волшебник Изумрудного города

Грандиозная премьера музыкальной сказки для всей семьи

Московский Академический Музыкальный театр им. Н. Сац представляет новую фэнтезийную постановку — «Волшебник Изумрудного города». Режиссёр Валерий Меркулов приглашает зрителей отправиться в захватывающее путешествие по дороге из жёлтого кирпича. Вас ждёт встреча с удивительными героями и миром, где мечты становятся реальностью!

Волшебный путь Дороти и её друзей

Сюжет расскажет о маленькой девочке Дороти и её верных спутниках — собачке Тотошке, Железном Дровосеке и Соломенном Чучеле. Вместе они отправляются в Изумрудный город, чтобы найти ответы на свои самые заветные вопросы. Но путь не будет лёгким: заколдованные леса, злая колдунья и опасности поджидают их на каждом шагу. Впереди — не только удивительные приключения, но и важные жизненные уроки.

Мир, где всё возможно

По дороге друзья встретят не только трудности, но и магию: добрые феи, чудеса и невероятные открытия сопровождают их на каждом этапе пути. Заключительные сюрпризы ждут их даже в самом Изумрудном городе! Но, несмотря на все испытания, финал этой сказки непременно порадует зрителей.

Для всей семьи

Это захватывающее представление создано для зрителей всех возрастов. Вас ждёт красочный спектакль с яркой музыкой, живыми эмоциями и фантастическими декорациями, который наполнит сердца верой в чудеса и силу дружбы.

