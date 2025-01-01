Меню
Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Владимир Былков, Андрей Былков-Крат
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский кукольный спектакль «Аладдин»: волшебство востока на театральной сцене

Приглашаем вас на удивительное театральное представление «Аладдин», в котором переплетаются магия, любовь и дружба. Эта история о добром юноше Аладдине и его возлюбленной, прекрасной принцессе Будур, поразит сердца зрителей всех возрастов.

Сюжет

Аладдин, бедный, но смелый юноша, влюбляется в принцессу Будур. К сожалению, могущественный Султан, её отец, не одобряет их чувства из-за бедности Аладдина. Однако, как это часто бывает в сказках, на помощь приходит волшебство. В руках Аладдина оказывается загадочная лампа, исполняющая все желания. Смогут ли влюбленные преодолеть преграды и соединить свои сердца?

О спектакле

Спектакль наполнен удивительной атмосферой Востока, где каждый зритель сможет ощутить магию и волшебство. Искусно выполненные тростевые куклы и живое выступление артистов создают неповторимый зрелищный эффект. Это представление не только развлекает, но и оставляет каждого зрителя с особыми мыслями и чувствами.

Интересные факты

  • «Аладдин» — это адаптация знаменитой арабской сказки из «Тысячи и одной ночи».
  • Спектакль включает в себя элементы театра кукол, что делает его уникальным в своем роде.
  • Каждый ребенок найдет в этой истории что-то особенное, будь то урок о дружбе или о силе любви.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль, который подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции!

Купить билет на спектакль Волшебная лампа Аладдина

Ноябрь
15 ноября суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 500 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 500 ₽

