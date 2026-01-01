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Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Трогательная история о семейных ценностях на сцене Ростовской драмы

Представляем вашему вниманию спектакль, основанный на любимой истории миллионов. В ролях – звезды театра и кино: Василий Мищенко, Михаил Хмуров, Наталья Бочкарева, Галина Данилова и Елена Борзова.

Эта трогательная история о любви, прощении и ценности семьи раскрывается через судьбы простой деревенской семьи из сибирской глубинки. Персонажи рассказывают о подобных, но важнейших вещах: о том, что настоящая любовь требует заботы и усилий для сохранения хрупкого счастья.

Почему стоит посмотреть спектакль?

Приглашаем вас провести вечер в компании родителей, друзей или любимого человека. Постановка передает дух оригинальной пьесы, предлагая зрителю то, что невозможно получить при домашнем просмотре: живую реакцию зала и по-настоящему искреннюю игру актёров.

Информация о спектакле

Режиссером театральной постановки является Василий Мищенко.

Обратите внимание: спектакль с антрактом, а состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.

В ролях
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Галина Данилова
Галина Данилова
Елена Борзова

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В других городах
Сентябрь
14 сентября понедельник
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1

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