Спектакль Любовь и голуби

Трогательная история о семейных ценностях на сцене Ростовской драмы

Представляем вашему вниманию спектакль, основанный на любимой истории миллионов. В ролях – звезды театра и кино: Василий Мищенко, Михаил Хмуров, Наталья Бочкарева, Галина Данилова и Елена Борзова.

Эта трогательная история о любви, прощении и ценности семьи раскрывается через судьбы простой деревенской семьи из сибирской глубинки. Персонажи рассказывают о подобных, но важнейших вещах: о том, что настоящая любовь требует заботы и усилий для сохранения хрупкого счастья.

Почему стоит посмотреть спектакль?

Приглашаем вас провести вечер в компании родителей, друзей или любимого человека. Постановка передает дух оригинальной пьесы, предлагая зрителю то, что невозможно получить при домашнем просмотре: живую реакцию зала и по-настоящему искреннюю игру актёров.

Информация о спектакле

Режиссером театральной постановки является Василий Мищенко.

Обратите внимание: спектакль с антрактом, а состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления.