Премьера постановки «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта в Новой опере им. Колобова

Новая опера представит вторую оперную премьеры 34 сезона – «Волшебную флейту» Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791). Это классическое произведение, обладающее многогранностью и значимостью, считается одним из лучших образцов жанра. Феноменальность «Волшебной флейты» была отмечена великими композиторами: Людвигом ван Бетховеном и Рихардом Вагнером.

Мастера о «Волшебной флейте»

Вагнер в своей статье «О сущности немецкой музыки» писал: «Гений шагнул здесь даже слишком далеко, ибо, сотворив немецкую оперу, он одновременно представил нам ее непревзойденный шедевр, что само по себе исключало дальнейшее развитие этого жанра». Бетховен же считал, что в этой опере собраны практически все жанры музыки – от песни до фуги.

Стилистическое многообразие

Зингшпиль «Волшебная флейта», последняя опера Моцарта, сочетает в себе множество жанровых компонентов: от традиций оперы-буффа до оперы-сериа и народных жанров. При этом элементы не конфликтуют, а существуют автономно: незатейливые песенки Папагено, виртуозные арии Царицы ночи и патетика мелодий Зарастро представлены в безупречной форме.

Либретто и исторический контекст

Причудливое либретто Э. Шиканедера, основанное на сказке «Лулу, или Волшебная флейта» К. Виланда и включающее элементы масонской символики, стало основой для создания музыкальной утопии о победе света и разума – символа эпохи Просвещения. Премьера «Волшебной флейты» в венском театре «Ауф дер Виден» в 1791 году имела огромный успех, став началом долгой сценической жизни произведения.

История в России

Впервые опера прозвучала в России в 1790-х годах (даты варьируются между 1794 и 1797 годами) в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Для Новой Оперы semi-stage версия станет третьим обращением к «Волшебной флейте». Опера уже была в репертуаре театра с 2006 по 2013 годы, а в 2020 году звучала в сокращенном варианте с жанровым определением «Сказка с картинками».

Музыкальная команда

Музыкальным руководителем и дирижером станет Филипп Чижевский. Маэстро, который успешно сотрудничает с Новой Оперой в последние сезоны, представит зрителям свои интерпретации известных произведений, включая «Летучего голландца» Р. Вагнера. Критики отмечают тщательную и вдумчивую работу дирижера, а «Волшебная флейта» является важной частью его репертуара.

Режиссура и перевод

Режиссером спектакля выступит Егор Перегудов, художественный руководитель Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Он является лауреатом театральных премий, включая «Хрустальную Турандот». Для semi-stage версии «Волшебной флейты» Перегудов сделал собственный перевод либретто на русский язык, в то время как опера будет исполняться на немецком языке с русскими субтитрами.