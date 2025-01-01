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Лодочник
Билеты от 2900₽
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Спектакль Лодочник

Постановка
Театр города М. 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Мелодрама по пьесе Анны Яблонской

 

В основе сюжета — история одинокого и безработного Сторожа, который, катаясь по реке, постепенно понимает, что его новая работа связана с отправлением душ на тот свет.

Сюжет и философия спектакля
«Лодочник» — трепетная и сентиментальная история о человеке, потерявшем надежду и обретшем её вновь. В пьесе, несмотря на тему смерти, язык лёгкий и остроумный. Каждый персонаж, каждая сцена и каждая реплика наполнены жизнью, а в конце концов, любовь побеждает смерть.

Темы и идеи
Спектакль рассматривает простого человека, его внутренний мир и философские вопросы жизни и смерти. Режиссёр подчеркивает, что спектакль не привязан к расовой или национальной классификации, а представляет собой разговор о человеке в целом, глубокий и тонкий.

Сценография и постановка
Интересной особенностью спектакля является нетривиальная сценография. Действие первого акта происходит в центре зрительного зала, что позволяет зрителям с первых минут погрузиться в странную и пугающую историю с неожиданно светлым концом.
«Лодочник» — это необычный спектакль, который, несмотря на свою мрачную тематику, оставляет зрителей с ощущением жизненности и надежды.

 

Режиссер
Александр Бабик
В ролях
Глеб Косихин
Альбина Кашорик
Наталья Богданова
Дарья Косова
Анастасия Штромвассер

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Лодочник Лодочник Лодочник Лодочник

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