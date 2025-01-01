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Вольный стрелок
Киноафиша Вольный стрелок

Спектакль Вольный стрелок

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера оперы в Перми

Опера была написана в 1821 году и основана на одноименной новелле Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна. В центре сюжета – борьба между добром и злом, а также тема искушения, что делает её актуальной и сегодня.

Язык исполнения

Спектакль будет исполняться на немецком языке с русскими титрами, что позволит зрителям в полной мере насладиться музыкальной природой произведения и понять его сюжетные нюансы.

Интересные факты

  • «Вольный стрелок» считается одной из первых опер, в которой активно используются элементы народной музыки.
  • Опера завоевала популярность благодаря своей мелодичности и глубокой эмоциональной насыщенности.
  • В спектакле представлены сложные хоровые и сольные партии, которые требуют высокого мастерства от исполнителей.

Не упустите возможность стать свидетелем этого исторического события в мире театра! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым впечатлениям.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 16 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
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Пермь, 17 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽
Пермь, 18 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽
Пермь, 19 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

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