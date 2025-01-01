Спектакль Вольный стрелок

Опера была написана в 1821 году и основана на одноименной новелле Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна. В центре сюжета – борьба между добром и злом, а также тема искушения, что делает её актуальной и сегодня.
Спектакль будет исполняться на немецком языке с русскими титрами, что позволит зрителям в полной мере насладиться музыкальной природой произведения и понять его сюжетные нюансы.
Не упустите возможность стать свидетелем этого исторического события в мире театра! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым впечатлениям.