Спектакль Вольный стрелок

Премьера оперы в Перми

Опера была написана в 1821 году и основана на одноименной новелле Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна. В центре сюжета – борьба между добром и злом, а также тема искушения, что делает её актуальной и сегодня.

Язык исполнения

Спектакль будет исполняться на немецком языке с русскими титрами, что позволит зрителям в полной мере насладиться музыкальной природой произведения и понять его сюжетные нюансы.

Интересные факты

«Вольный стрелок» считается одной из первых опер, в которой активно используются элементы народной музыки.

Опера завоевала популярность благодаря своей мелодичности и глубокой эмоциональной насыщенности.

В спектакле представлены сложные хоровые и сольные партии, которые требуют высокого мастерства от исполнителей.

Не упустите возможность стать свидетелем этого исторического события в мире театра! Следите за анонсами и готовьтесь к незабываемым впечатлениям.