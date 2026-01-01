Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Холодное сердце
Киноафиша Холодное сердце

Спектакль Холодное сердце

Постановка
Пермский ТЮЗ 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Тайны «Холодного сердца». История о мечтательном бедняке

Спектакль «Холодное сердце» расскажет историю бедняка Петера Мунке, который мечтает о богатстве. Он устал от своей небогатой жизни и хочет изменить её кардинально. Однако стоит ли идти на компромиссы ради материальных благ?

Загадочный выбор

В спектакле Петер сталкивается с двумя судьбоносными предложениями: стеклянный человечек готов исполнить три его желания, если они будут мудрыми и разумными. С другой стороны, волшебник Михаэль предлагает деньги в обмен на самое ценное – живое сердце. Как выбрать правильный путь и не потерять свою добрую душу?

Для всех возрастов

Спектакль интересен как детям от 7 до 11 лет, так и их родителям. Он поднимает важные вопросы: что значит быть «живым» человеком в современном мире и как сохранить доброту в условиях материального искушения. Это делает «Холодное сердце» не просто детской сказкой, а произведением, способным затронуть сердца зрителей разного возраста.

 

Купить билет на спектакль Холодное сердце

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
22 марта воскресенье
11:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
14:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
12 апреля воскресенье
11:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽
14:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 700 ₽

Фотографии

Холодное сердце Холодное сердце Холодное сердце Холодное сердце Холодное сердце Холодное сердце Холодное сердце

В ближайшие дни

Новая история страны Оз
6+
Детский Мюзикл
Новая история страны Оз
1 марта в 12:00 Пермский ТЮЗ
от 700 ₽
18+
Мюзикл
Кабаре
15 марта в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1200 ₽
Цирк на льду «Айсберг»
0+
Цирк
Цирк на льду «Айсберг»
14 марта в 16:00 Пермский цирк
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше