Тайны «Холодного сердца». История о мечтательном бедняке

Спектакль «Холодное сердце» расскажет историю бедняка Петера Мунке, который мечтает о богатстве. Он устал от своей небогатой жизни и хочет изменить её кардинально. Однако стоит ли идти на компромиссы ради материальных благ?

Загадочный выбор

В спектакле Петер сталкивается с двумя судьбоносными предложениями: стеклянный человечек готов исполнить три его желания, если они будут мудрыми и разумными. С другой стороны, волшебник Михаэль предлагает деньги в обмен на самое ценное – живое сердце. Как выбрать правильный путь и не потерять свою добрую душу?

Для всех возрастов

Спектакль интересен как детям от 7 до 11 лет, так и их родителям. Он поднимает важные вопросы: что значит быть «живым» человеком в современном мире и как сохранить доброту в условиях материального искушения. Это делает «Холодное сердце» не просто детской сказкой, а произведением, способным затронуть сердца зрителей разного возраста.