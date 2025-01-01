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Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Режиссер Мариус Петипа, Александр Горский, Юлиана Малхасянц
Продолжительность 2 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение великого балета: «Дон Кихот» в Перми

Театральные зрители приглашаются на захватывающее представление балета в трех действиях с прологом «Дон Кихот». Этот шедевр, вдохновленный романом Мигеля де Сервантеса, был создан великим хореографом Мариусом Петипа, а современная редакция принадлежит Юлиане Малхасянц.

История создания

Балет «Дон Кихот» был написан в 1869 году и впервые представлен в Перми в 2004 году. Интересно, что в 1900 году в Большом театре Александр Горский осуществил редакцию постановки Петипа, добавив собственные танцевальные решения. Эта редакция вызвала споры среди театроведов: Петипа в своих мемуарах обвинил Горского в плагиате, и до сих пор продолжаются дебаты об аутентичности хореографии.

Сюжет и персонажи

В отличие от оригинального произведения Сервантеса, в балете акцент сделан на романтическую историю между дочерью трактирщика Китри и ее возлюбленным — цирюльником Базилем. Эти персонажи привносят в спектакль яркие эмоции и динамику, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Художественное оформление

Постановка в Перми обещает поразить зрителей атмосферой горячей Испании, которая будет подчеркнута характерными танцами и изысканными декорациями Андрея Злобина, выполненными в стиле старинных черно-белых книжных гравюр.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным балетом, который сочетает в себе классическую хореографию и современное исполнение. Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 24 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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