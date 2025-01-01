Спектакль Дон Кихот

Возвращение великого балета: «Дон Кихот» в Перми

Театральные зрители приглашаются на захватывающее представление балета в трех действиях с прологом «Дон Кихот». Этот шедевр, вдохновленный романом Мигеля де Сервантеса, был создан великим хореографом Мариусом Петипа, а современная редакция принадлежит Юлиане Малхасянц.

История создания

Балет «Дон Кихот» был написан в 1869 году и впервые представлен в Перми в 2004 году. Интересно, что в 1900 году в Большом театре Александр Горский осуществил редакцию постановки Петипа, добавив собственные танцевальные решения. Эта редакция вызвала споры среди театроведов: Петипа в своих мемуарах обвинил Горского в плагиате, и до сих пор продолжаются дебаты об аутентичности хореографии.

Сюжет и персонажи

В отличие от оригинального произведения Сервантеса, в балете акцент сделан на романтическую историю между дочерью трактирщика Китри и ее возлюбленным — цирюльником Базилем. Эти персонажи привносят в спектакль яркие эмоции и динамику, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Художественное оформление

Постановка в Перми обещает поразить зрителей атмосферой горячей Испании, которая будет подчеркнута характерными танцами и изысканными декорациями Андрея Злобина, выполненными в стиле старинных черно-белых книжных гравюр.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным балетом, который сочетает в себе классическую хореографию и современное исполнение. Ждем вас на спектакле!