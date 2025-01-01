Меню
Волки и овцы
Билеты от 800₽
Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

Постановка
Малый театр России 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль «Волки и овцы» в Малом театре

Это классическая история о человеческой природе, где одни герои простодушны и кротки, как овечки, а другие хищны и опасны, как волки. Интриги, хитрости и неожиданные повороты событий — даже опытные хищники иногда могут попасть в ловушку.

Театральная традиция и актерское мастерство

Спектакль привлечет зрителей, которые ценят искренние актерские работы и предпочитают русскую классику в ее оригинальном виде. Здесь вы не увидите вычурной режиссуры, основанной на переписанных сценах и шумных спецэффектах. В этой постановке акцент сделан на драматургическом материале и мастерстве артистов.

Историческое значение пьесы

Пьеса «Волки и овцы» Островского на протяжении многих лет остается визитной карточкой Малого театра. Она была великолепно поставлена множество раз, в каждой из которых блистали лучшие артисты труппы. Спектакль, выпущенный 20 лет назад, по-прежнему актуален и не теряет своей свежести, собирая зрителей в полном зале.

Приходите и насладитесь этим увлекательным спектаклем, который сочетает в себе многогранность человеческой природы и красоту театрального искусства!

Купить билет на спектакль Волки и овцы

Декабрь
Январь
Февраль
Март
27 декабря суббота
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
22 января четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
12 февраля четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
27 февраля пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽
18 марта среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 800 ₽

Фотографии

Волки и овцы

