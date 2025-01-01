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Нотр-Дам-де-Пари
Билеты от 600₽
Киноафиша Нотр-Дам-де-Пари

Спектакль Нотр-Дам-де-Пари

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл по произведению Виктора Гюго

Погрузитесь в атмосферу романтики и трагедии, ставших символами величайшего произведения Виктора Гюго в музыкальной интерпретации на сцене Театра на Мельникова. Яркие костюмы, захватывающие декорации, живой звук и шоу-балет создают уникальную атмосферу Парижа XIX века, а музыка становится идеальным сопровождением для этой возвышенной и драматичной истории.

Магия музыки и театра

Каждое музыкальное произведение в мюзикле ярко передает эмоции героев: от любовных страстей до трагических событий, разворачивающихся на фоне величественного собора Нотр-Дам. Музыкальное оформление, эмоциональная насыщенность и мастерская постановка подчиняются общей идеи произведения, где все чувства героев переплетаются в едином порыве.

Звездный состав исполнителей

В главных ролях — Максим Клестов, Дарья Бурлюкало, Елена Зотова, Александр Луканичев, Дмитрий Беседа, Алексей Зубарев, Константин Ужва, Наталия Колоскова, Анна Микульская, Алексей Байков и другие ведущие артисты, знакомые зрителям по успешным мюзиклам. Каждый из них принесет на сцену свою уникальную интерпретацию, превращая этот спектакль в настоящую феерию чувств и эмоций.

Творческая команда

  • Музыкальный руководитель: Светлана Кузьмина
  • Художник по костюму: Ника Лакрба
  • Художник по свету: Евгений Иванько
  • Звукорежиссеры: Кузьма Теренков, Вадим Кнышов
  • Заведующий постановочной частью и автор художественного решения: Максим Шеффер

Не пропустите шанс увидеть живое воплощение шедевра Гюго в исполнении труппы Театра на Мельникова!

Режиссер
Илья Быков
В ролях
Наталия Колоскова
Елена Зотова
Алексей Зуборев
Александр Луканичев
Михаил Иванов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
26 июля
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
1 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
9 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
14 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
16 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
31 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
6 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
13 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
20 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
27 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
4 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
11 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
18 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
25 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
1 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
8 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
15 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
22 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
6 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
13 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
20 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽
9 января
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
20:00 от 600 ₽
10 января
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
16:00 от 600 ₽ 20:00 от 600 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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