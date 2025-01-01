Спектакль Нотр-Дам-де-Пари

Мюзикл по произведению Виктора Гюго

Погрузитесь в атмосферу романтики и трагедии, ставших символами величайшего произведения Виктора Гюго в музыкальной интерпретации на сцене Театра на Мельникова. Яркие костюмы, захватывающие декорации, живой звук и шоу-балет создают уникальную атмосферу Парижа XIX века, а музыка становится идеальным сопровождением для этой возвышенной и драматичной истории.

Магия музыки и театра

Каждое музыкальное произведение в мюзикле ярко передает эмоции героев: от любовных страстей до трагических событий, разворачивающихся на фоне величественного собора Нотр-Дам. Музыкальное оформление, эмоциональная насыщенность и мастерская постановка подчиняются общей идеи произведения, где все чувства героев переплетаются в едином порыве.

Звездный состав исполнителей

В главных ролях — Максим Клестов, Дарья Бурлюкало, Елена Зотова, Александр Луканичев, Дмитрий Беседа, Алексей Зубарев, Константин Ужва, Наталия Колоскова, Анна Микульская, Алексей Байков и другие ведущие артисты, знакомые зрителям по успешным мюзиклам. Каждый из них принесет на сцену свою уникальную интерпретацию, превращая этот спектакль в настоящую феерию чувств и эмоций.

Творческая команда

Музыкальный руководитель: Светлана Кузьмина

Художник по костюму: Ника Лакрба

Художник по свету: Евгений Иванько

Звукорежиссеры: Кузьма Теренков, Вадим Кнышов

Заведующий постановочной частью и автор художественного решения: Максим Шеффер

Не пропустите шанс увидеть живое воплощение шедевра Гюго в исполнении труппы Театра на Мельникова!