Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Воин и дева
Билеты от 1100₽
Киноафиша Воин и дева

Спектакль Воин и дева

Сплав дневников и лирики пары Ахматова — Гумилев 18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

История любви Ахматовой и Гумилева: Легендарные имена и их человеческие судьбы

Ахматова и Гумилев — это имена, которые неразрывно связаны с легендарной эпохой. Их творчество и судьбы кажутся настолько величественными, что порой мы представляем их скорее как мраморные статуи, чем как живых людей. Однако за известными именами скрываются реальные истории, полные страсти и чувств.

Погружение в мир юности и любви

Спектакль «Воин и дева» погружает зрителей в мир молодости и любви этих двух великих поэтов. Молодой Гумилев многократно предлагал руку и сердце Анне Горенко, пока не получил долгожданное согласие. А Анна, в возрасте всего 14 лет, пережила тяжелое разочарование в любви, в результате которого едва не ушла из жизни.

История, полная миражей и отчаяния

Постановка рассказывает о невероятно живых и настоящих молодых людях, которые еще не осознают своей величины. Зрители увидят, как они познакомились, поженились и, в конечном итоге, разошлись. Спектакль передает атмосферу миражей и отчаяния, свойственных лишь юности.

Не упустите эту удивительную историю

Присоединяйтесь к этой удивительной истории о любви, страсти и поиске себя в мире, полном соблазнов и иллюзий. Не упустите возможность увидеть «Воин и дева» — спектакль, который заставит вас вспомнить о том, что значит быть молодым и влюбленным.

Режиссер
Иван Стрелкин
В ролях
Елена Бедрак
Илья Мотов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1400 ₽
9 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1150 ₽
1 декабря
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
20:00 от 1100 ₽

Фотографии

Воин и дева

В ближайшие дни

Джентльмен на вечер
16+
Комедия
Джентльмен на вечер
30 сентября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
25 декабря в 11:40 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
20 августа в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше