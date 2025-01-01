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Вий
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Спектакль Вий

Нешуточный хоррор для семейного просмотра
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Кукольный хоррор-спектакль «Вий»

Спектакль «Вий» занимает особое место в репертуаре Большого театра кукол, ведь это первый проект Руслана Кудашова, с которого началась новая традиция создания постановок для взрослых. Вдохновленный мистическим реализмом гоголевской повести, Кудашов сотворил захватывающую историю о вечной борьбе света и тьмы за человеческую душу.

Магия театра и визуальные эффекты

Спектакль поражает разнообразием художественных приемов. Здесь используются тени, куклы, маски и игра света, создавая атмосферу, где мир мгновенно превращается из уютной горницы в зловещий колодец, погружающий зрителей в пугающую неизвестность. Особое впечатление производит фигура Панночки — её бесплотный образ внезапно разрастается до таких гигантских размеров, что кажется, она вот-вот сойдет со сцены и завладеет окружающим пространством.

Символизм и смысл

Трансформации и бесконечные перевоплощения сил тьмы в спектакле символизируют их способность очаровывать и подчинять простого человека. Благодаря своей визуальной и эмоциональной насыщенности, «Вий» погружает зрителя в мир мистики, заставляя переосмыслить борьбу добра и зла, происходящую в душе каждого.

Этот спектакль — идеальный выбор для любителей глубоких философских размышлений и завораживающих театральных образов.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Сергей Беспалов
Иван Солнцев
Петр Васильев
Алесь Снопковский
Роман Дадаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Вий Вий Вий Вий Вий

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