Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прекрасная Елена
Киноафиша Прекрасная Елена

Спектакль Прекрасная Елена

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика оперетты в Петербурге

Яркая и веселая оперетта немецкого композитора Жака Оффенбаха, написанная в 1864 году, с успехом ставится на сценах мировых театров уже более 150 лет. Либретто произведения создано по мотивам древнегреческой мифологии либреттистами А. Мельяком и Л. Галеви, которые впоследствии написали либретто для «Кармен» Ж. Бизе. Жак Оффенбах, основоположник жанра классической французской оперетты, сочинил около ста оперетт, и «Прекрасная Елена» принадлежит к числу его лучших творений.

Современный взгляд на античность

Действие в постановке народного артиста России Юрия Александрова пронизано бурлескным и озорным духом, высмеивающим человеческие слабости. Античные ситуации воспринимаются удивительно современно, сохраняя свою остроту, несмотря на исторический антураж. Вопреки тому, что похищение Елены у царя Менелая стало началом Троянской войны, Оффенбаха больше интересует комизм ситуаций, чем сама война.

Пародия и человеческие пороки

В оперетте боги и цари превращены в пародийные образы, узнаваемые современниками, и подвержены неистребимым человеческим порокам: глупости, жадности, зависти, тщеславию, властолюбию и сластолюбию. Тем не менее, любовная тема Париса и Елены получает широкое развитие в красивых ариях, дуэтах и ансамблях, требующих от исполнителей виртуозного вокального мастерства.

Не упустите возможность насладиться этой неподражаемой опереттой, которая продолжает радовать зрителей своей актуальностью и безусловным очарованием!

 

Купить билет на спектакль Прекрасная Елена

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
8 октября среда
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 800 ₽
31 октября пятница
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 800 ₽

Фотографии

Прекрасная Елена Прекрасная Елена Прекрасная Елена Прекрасная Елена Прекрасная Елена Прекрасная Елена Прекрасная Елена Прекрасная Елена

В ближайшие дни

Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
9 ноября в 17:35 «Взаперти» на Казанской
от 6700 ₽
Квест «Венсдей»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Венсдей»
11 ноября в 10:45 «Взаперти» на Казначейской
от 18000 ₽
Квест «Пропавшие в облаках»
12+
Иммерсивный
Квест «Пропавшие в облаках»
3 октября в 00:45 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше