Спектакль Прекрасная Елена

Классика оперетты в Петербурге

Яркая и веселая оперетта немецкого композитора Жака Оффенбаха, написанная в 1864 году, с успехом ставится на сценах мировых театров уже более 150 лет. Либретто произведения создано по мотивам древнегреческой мифологии либреттистами А. Мельяком и Л. Галеви, которые впоследствии написали либретто для «Кармен» Ж. Бизе. Жак Оффенбах, основоположник жанра классической французской оперетты, сочинил около ста оперетт, и «Прекрасная Елена» принадлежит к числу его лучших творений.

Современный взгляд на античность

Действие в постановке народного артиста России Юрия Александрова пронизано бурлескным и озорным духом, высмеивающим человеческие слабости. Античные ситуации воспринимаются удивительно современно, сохраняя свою остроту, несмотря на исторический антураж. Вопреки тому, что похищение Елены у царя Менелая стало началом Троянской войны, Оффенбаха больше интересует комизм ситуаций, чем сама война.

Пародия и человеческие пороки

В оперетте боги и цари превращены в пародийные образы, узнаваемые современниками, и подвержены неистребимым человеческим порокам: глупости, жадности, зависти, тщеславию, властолюбию и сластолюбию. Тем не менее, любовная тема Париса и Елены получает широкое развитие в красивых ариях, дуэтах и ансамблях, требующих от исполнителей виртуозного вокального мастерства.

Не упустите возможность насладиться этой неподражаемой опереттой, которая продолжает радовать зрителей своей актуальностью и безусловным очарованием!