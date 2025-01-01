Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муми-тролль и шляпа волшебника
Киноафиша Муми-тролль и шляпа волшебника

Спектакль Муми-тролль и шляпа волшебника

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказкам Туве Янссон

В волшебном Муми-доле, где живет симпатичная семейка муми-троллей и их чудесные соседи, произошло нечто невероятное! Это спектакль, основанный на сказках Туве Янссон, приглашает зрителей в мир, где сбываются самые необычные мечты.

Путешествие в сказку

Хотите попасть в страну безмятежного детства? В страну, где чудеса приходят в гости, а за каждым листочком скрывается целый мир, населенный странными существами? Здесь каждое мгновение дарит открытия, а дети и родители остаются романтиками. В Муми-доле не нужен повод, чтобы устроить праздник — достаточно просто поверить в волшебство!

Для кого спектакль?

Спектакль рекомендован для зрителей старше 4-х лет. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир, где мечты сбываются!

 

Режиссер
Петр Васильев
В ролях
Ролан Мукминов
Владимир Макаров
Ольга Драгунова
Наталья Слащёва
Алиса Дроздова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:30 от 1800 ₽ 14:00 от 1800 ₽ 16:30 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:00 от 1500 ₽

Фотографии

Муми-тролль и шляпа волшебника Муми-тролль и шляпа волшебника Муми-тролль и шляпа волшебника Муми-тролль и шляпа волшебника Муми-тролль и шляпа волшебника Муми-тролль и шляпа волшебника

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
27 сентября в 11:00 Легенда
от 1100 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
12 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Сказка о потерянном времени
6+
Сказка Детский Музыка
Сказка о потерянном времени
27 сентября в 12:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 550 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше