Спектакль Муми-тролль и шляпа волшебника

Спектакль по сказкам Туве Янссон

В волшебном Муми-доле, где живет симпатичная семейка муми-троллей и их чудесные соседи, произошло нечто невероятное! Это спектакль, основанный на сказках Туве Янссон, приглашает зрителей в мир, где сбываются самые необычные мечты.

Путешествие в сказку

Хотите попасть в страну безмятежного детства? В страну, где чудеса приходят в гости, а за каждым листочком скрывается целый мир, населенный странными существами? Здесь каждое мгновение дарит открытия, а дети и родители остаются романтиками. В Муми-доле не нужен повод, чтобы устроить праздник — достаточно просто поверить в волшебство!

Для кого спектакль?

Спектакль рекомендован для зрителей старше 4-х лет. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир, где мечты сбываются!