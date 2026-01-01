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Оркестр Империал и Евгений Коган: Адажио
Билеты от 1500₽
Киноафиша Оркестр Империал и Евгений Коган: Адажио

Оркестр Империал и Евгений Коган: Адажио

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Вечер живой классики с Евгением Коганом в Москве

В концертном зале Imperial Hall (ДК им. Газа) на сцену выйдет оркестр Империал и выдающийся петербургский виолончелист Евгений Коган. Этот артист, обладатель множества престижных музыкальных наград, обещает зрителям незабываемый вечер.

В программе выступления — самые известные и романтичные мелодии современности, а также легендарные темы из саундтреков и шедевры классического репертуара. Авторские аранжировки позволят по-новому взглянуть на звучание виолончели, добавляя ей свежести и выразительности.

Кроме того, Евгению Когану будет аккомпанировать ансамбль солистов Imperial Orchestra, что добавит динамики и глубины в общее звучание концерта.

Вечер пройдет в атмосферном свете множества свечей, создавая особую ауру, способную тронуть каждое сердце. Зрители смогут насладиться глубокими и чувственными исполнениями, проникновением в мир высокого искусства и невероятного профессионализма.

Концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и уникальных музыкальных интерпретаций. Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего события!

Исполнители
Оркестр «Империал»

Купить билет на концерт Оркестр Империал и Евгений Коган: Адажио

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря четверг
20:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1500 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
16 октября пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1500 ₽
20 ноября пятница
20:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1500 ₽

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