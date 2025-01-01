Большой бал-Маскарад: Музыка и волшебство ждут вас!

Вы готовы к встрече с любимыми героями? На большом бале-Маскараде соберутся главные действующие лица знаменитых опер, персонажи мультфильмов и кинокартин. Они пришли рассказать свои истории и подарить вам свою волшебную музыку.

Зрители смогут насладиться новыми удивительными историями и добрыми знакомыми сказками в музыкальном формате от солисток камерного оркестра Chamberries и обаятельной ведущей. Приходите в масках и костюмах — кто знает, может быть, именно вы станете частью этого волшебного представления и встретите таинственного гостя маскарада!

Программа концерта

П.И. Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

— «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковский — фантазия для флейты на тему Арии Ленского из оперы «Евгений Онегин»

— фантазия для флейты на тему Арии Ленского из оперы «Евгений Онегин» The Tokens — «Lion sleeps tonight» из м/ф «Король Лев»

— «Lion sleeps tonight» из м/ф «Король Лев» И. Штраус — Полька «Trick-truck»

— Полька «Trick-truck» А. Хачатурян — «Танец Эгины» из балета «Спартак»

— «Танец Эгины» из балета «Спартак» Ж. Бизе-Ф. Борн — фантазия для флейты из оперы «Кармен»

— фантазия для флейты из оперы «Кармен» Дж. Пуччини — ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»

— ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Ф. Легар — ария Джудитты из оперы «Джудитта»

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.

Цикл концертов от Chamberries

Цикл концертов камерного оркестра Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.

Каждый концерт — это возможность открыть что-то новое вместе с детьми, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка на этих концертах расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, о литературных героях и великих исторических событиях, о философских идеях и смене эпох.

Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени, как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. И главное — убедят даже самых искушенных юных зрителей, что классика — это интересно, понятно и весело!