Вы готовы к встрече с любимыми героями? На большом бале-Маскараде соберутся главные действующие лица знаменитых опер, персонажи мультфильмов и кинокартин. Они пришли рассказать свои истории и подарить вам свою волшебную музыку.
Зрители смогут насладиться новыми удивительными историями и добрыми знакомыми сказками в музыкальном формате от солисток камерного оркестра Chamberries и обаятельной ведущей. Приходите в масках и костюмах — кто знает, может быть, именно вы станете частью этого волшебного представления и встретите таинственного гостя маскарада!
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.
Цикл концертов камерного оркестра Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.
Каждый концерт — это возможность открыть что-то новое вместе с детьми, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка на этих концертах расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, о литературных героях и великих исторических событиях, о философских идеях и смене эпох.
Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени, как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. И главное — убедят даже самых искушенных юных зрителей, что классика — это интересно, понятно и весело!