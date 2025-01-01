Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маскарад
Киноафиша Маскарад

Маскарад

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Большой бал-Маскарад: Музыка и волшебство ждут вас!

Вы готовы к встрече с любимыми героями? На большом бале-Маскараде соберутся главные действующие лица знаменитых опер, персонажи мультфильмов и кинокартин. Они пришли рассказать свои истории и подарить вам свою волшебную музыку.

Зрители смогут насладиться новыми удивительными историями и добрыми знакомыми сказками в музыкальном формате от солисток камерного оркестра Chamberries и обаятельной ведущей. Приходите в масках и костюмах — кто знает, может быть, именно вы станете частью этого волшебного представления и встретите таинственного гостя маскарада!

Программа концерта

  • П.И. Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
  • П.И. Чайковский — фантазия для флейты на тему Арии Ленского из оперы «Евгений Онегин»
  • The Tokens — «Lion sleeps tonight» из м/ф «Король Лев»
  • И. Штраус — Полька «Trick-truck»
  • А. Хачатурян — «Танец Эгины» из балета «Спартак»
  • Ж. Бизе-Ф. Борн — фантазия для флейты из оперы «Кармен»
  • Дж. Пуччини — ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»
  • Ф. Легар — ария Джудитты из оперы «Джудитта»

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта.

Цикл концертов от Chamberries

Цикл концертов камерного оркестра Chamberries создан не только для детей, но и для взрослых. Здесь не будет скучных лекций и сложных терминов — только увлекательные истории, живая музыка и интерактивные моменты, которые объединят всю семью.

Каждый концерт — это возможность открыть что-то новое вместе с детьми, услышать музыку, которая станет общей любимой, обсудить забавные факты о композиторах и неожиданные находки в произведениях. Музыка на этих концертах расскажет не только о себе, но и о мире вокруг: о танце и движении, о литературных героях и великих исторических событиях, о философских идеях и смене эпох.

Chamberries покажут, как музыка отражает настроение времени, как композиторы вдохновлялись поэзией, картинами и театром. И главное — убедят даже самых искушенных юных зрителей, что классика — это интересно, понятно и весело!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 ноября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Волынки и барабаны в монастырском дворике
6+
Живая музыка
Волынки и барабаны в монастырском дворике
27 июля в 16:00 Храм Святого Антония Чудотворца
от 1000 ₽
What a wonderful world. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда
6+
Джаз
What a wonderful world. Романтический джаз: Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и музыка Голливуда
24 августа в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
от 1600 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
26 июля в 19:00 Beverly Hills
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше