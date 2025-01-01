2x2 Saxophone Quartet и Лина Нова

2x2 Saxophone Quartet с программой "Overjoyed" и Линой Новой

В этот вечер 2x2 Saxophone Quartet представит программу "Overjoyed", в которой примет участие замечательная певица Лина Нова. Этот проект обещает удивительное сочетание джазовых стандартов, популярных мелодий и произведений из кинофильмов и мюзиклов, исполненных в уникальной джазовой обработке.

Уникальное звучание коллектива

2x2 Saxophone Quartet был основан в 2012 году и быстро завоевал признание благодаря своему фирменному «бигбэндовому» звучанию, характерному для джазовых оркестров эпохи свинга. В их исполнении всегда можно услышать яркие соло и энергичное tutti в стилях funk и fusion.

В составе коллектива — четыре саксофона (сопрано-, альт-, тенор- и баритон-саксофоны), ударные и бас. В расширенном составе к квартету присоединились пианист и вокалист.

Вдохновляющие исполнители

Руководитель ансамбля — Николай Годына, известный саксофонист, солист оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга» и ансамбля «Кронверк-Брасс». Он также является артистом таких театров, как «Балтийский Дом» и «Мюзик-Холл».

Лина Нова, известная певица и актриса, присоединилась к проекту как вокалистка. Лина — обладательница Золотого софита и лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска". Она также солистка музыкального театра «Карамболь» и лауреат международных конкурсов.

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами: сцена находится в первом зале. Во втором зале, который отделен перегородкой, идет трансляция на видеоэкраны.

Приходите на вечер, который подарит незабываемое музыкальное переживание и позволит насладиться великолепным исполнением, как в классических джазовых произведениях, так и в современных аранжировках.