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Билеты от 3000₽
Киноафиша VHC-Panteric

VHC-Panteric

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Уникальная встреча с героями герпетологии

На предстоящем мероприятии зрителей ждёт увлекательное погружение в мир герпетологии. Практикующие герпетологи поделятся своими знаниями и опытом, накопленным за годы работы с необычными пациентами — рептилиями и амфибиями.

Клинические случаи и личные наблюдения

В рамках встречи специалисты не только разберут интересные клинические кейсы, но и расскажут о своих личных наблюдениях. Эти истории порой оказываются более ценными, чем теоретические знания из учебников. Вы сможете узнать, как герпетологи решают сложные задачи и какие подходы применяют в своей практике.

Живое обсуждение и наглядные материалы

Мероприятие будет проходить в интерактивном формате, что позволит участникам активно участвовать в обсуждении и задавать вопросы. Наглядные материалы, такие как фотографии и видеозаписи, сделают информацию более доступной и понятной.

Не упустите возможность узнать больше о fascinating world of reptiles and amphibians и задать интересующие вас вопросы опытным врачам!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Panteric Москва, М.Семеновская, 28, стр. 4
13:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
15 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5000 ₽
Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
8 августа в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
29 июля в 18:30 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
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