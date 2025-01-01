Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где вы сможете создать собственный стикерпак из шести наклеек. Этот мастер-класс не только позволит вам проявить свою креативность, но и познакомит с удивительным миром искусственного интеллекта.
В ходе занятия вы узнаете:
Мастер-класс предназначен для участников от 6 лет и старше. Это отличная возможность для детей и подростков познакомиться с новыми технологиями в интересной и доступной форме.
Продолжительность: 45 минут
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего опыта и забрать домой свой уникальный стикерпак!