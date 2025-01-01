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Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс для детей в Мультимедийном пространстве «Большая Страна»

Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где вы сможете создать собственный стикерпак из шести наклеек. Этот мастер-класс не только позволит вам проявить свою креативность, но и познакомит с удивительным миром искусственного интеллекта.

Что вас ждет?

В ходе занятия вы узнаете:

  • Что такое искусственный интеллект и как он меняет нашу жизнь.
  • Области применения ИИ в современном мире.
  • Как ИИ может помочь в создании текстов и изображений.

Для кого?

Мастер-класс предназначен для участников от 6 лет и старше. Это отличная возможность для детей и подростков познакомиться с новыми технологиями в интересной и доступной форме.

Детали мероприятия

Продолжительность: 45 минут

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего опыта и забрать домой свой уникальный стикерпак!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
24 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
25 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
26 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
27 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
28 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
29 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
30 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
31 июля
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
1 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
2 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
3 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
4 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
5 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
6 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
7 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
8 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
9 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
10 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
11 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
12 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
13 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
14 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
15 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
16 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
17 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
18 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
19 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
20 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
21 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
22 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
23 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
24 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
25 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
26 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
27 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
28 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
29 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
30 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
31 августа
Мультимедийное пространство «Большая Страна» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 700 ₽ 12:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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Комбо: два мастер-класса
27 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
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