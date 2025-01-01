Мастер-класс для детей в Мультимедийном пространстве «Большая Страна»

Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, где вы сможете создать собственный стикерпак из шести наклеек. Этот мастер-класс не только позволит вам проявить свою креативность, но и познакомит с удивительным миром искусственного интеллекта.

Что вас ждет?

В ходе занятия вы узнаете:

Что такое искусственный интеллект и как он меняет нашу жизнь.

Области применения ИИ в современном мире.

Как ИИ может помочь в создании текстов и изображений.

Для кого?

Мастер-класс предназначен для участников от 6 лет и старше. Это отличная возможность для детей и подростков познакомиться с новыми технологиями в интересной и доступной форме.

Детали мероприятия

Продолжительность: 45 минут

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего опыта и забрать домой свой уникальный стикерпак!