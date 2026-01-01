Выражение «таблетки счастья» знакомо многим. Так часто называют антидепрессанты, и ассоциации с этой фразой могут варьироваться от надежды до иронии и даже тревоги. На самом деле эти препараты не создают «искусственного счастья» и не решают все жизненные проблемы. Однако вокруг них сложилось множество мифов.
Мы поговорим о реальных возможностях антидепрессантов и разберем мифы о том, что они:
На лекции мы также обсудим, чем научные исследования отличаются от общественных представлений. Почему эффект лечения может не быть заметным сразу? Как можно оценивать пользу и риски препаратов? Обсуждение антидепрессантов чаще всего оказывается сложнее, чем простые споры «за» или «против».
Сергей Потанин – психиатр, кандидат медицинских наук и автор более 40 научных публикаций в рецензируемых журналах. Он также является создателем и ведущим телеграм-канала для специалистов в области психического здоровья GentlePsyDoc.