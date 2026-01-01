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Сергей Потанин: Таблетки счастья. Мифология против научных данных про антидепрессанты
Билеты от 1400₽
Киноафиша Сергей Потанин: Таблетки счастья. Мифология против научных данных про антидепрессанты

Сергей Потанин: Таблетки счастья. Мифология против научных данных про антидепрессанты

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция Сергея Потанина о мифах и реальности антидепрессантов

Выражение «таблетки счастья» знакомо многим. Так часто называют антидепрессанты, и ассоциации с этой фразой могут варьироваться от надежды до иронии и даже тревоги. На самом деле эти препараты не создают «искусственного счастья» и не решают все жизненные проблемы. Однако вокруг них сложилось множество мифов.

Что обсудим на лекции?

Мы поговорим о реальных возможностях антидепрессантов и разберем мифы о том, что они:

  • «меняют личность»;
  • вызывают зависимость;
  • нужны только «слабым людям»;
  • должны помогать всем без исключения.

На лекции мы также обсудим, чем научные исследования отличаются от общественных представлений. Почему эффект лечения может не быть заметным сразу? Как можно оценивать пользу и риски препаратов? Обсуждение антидепрессантов чаще всего оказывается сложнее, чем простые споры «за» или «против».

Кто ведёт лекцию?

Сергей Потанин – психиатр, кандидат медицинских наук и автор более 40 научных публикаций в рецензируемых журналах. Он также является создателем и ведущим телеграм-канала для специалистов в области психического здоровья GentlePsyDoc.

Купить билет на выставка Сергей Потанин: Таблетки счастья. Мифология против научных данных про антидепрессанты

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Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽

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