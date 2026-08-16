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Звездные медведицы
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Киноафиша Звездные медведицы

Звездные медведицы

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О выставке

Звездные медведицы: увлекательное занятие для юных астрономов

Мифы Древней Греции рождались под ясным южным небом, где люди искали знакомые силуэты среди звёздных узоров. Так появились созвездия, в которых отражались истории героев, животных и птиц. На занятии «Звездные медведицы» дети познакомятся с этими удивительными мифами и научатся находить созвездия на небе.

Астрономические открытия

Вместе со Звездочетом и Сверчком юные исследователи отправятся к Полярной Звезде. Они узнают, как с её помощью определять стороны света. Далее внимание будет сконцентрировано на Драконе и Медведицах — Малой и Большой. Особое внимание будет уделено ковшу Большой Медведицы, где дети познакомятся с названиями ярких звёзд.

Практическая часть занятия

В конце занятия участники самостоятельно создадут научный отчет, используя красочные наклейки. Это будет не только познавательно, но и креативно!

Приходите и откройте для себя мир астрономии вместе с нами!

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Август
16 августа воскресенье
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
23 августа воскресенье
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

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