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Песни нашего двора
Билеты от 1500₽
Киноафиша Песни нашего двора

Спектакль Песни нашего двора

Песни юности режиссера Марка Розовского во дворе «У Никитских ворот» 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыка у театра Марка Розовского

Под открытым небом, в уютной атмосфере театрального двора, оживут старые песни, знакомые каждому. Этот проект театра Марка Розовского — это не просто концерт, а настоящее погружение в музыку, которая становилась частью жизни многих поколений. Песни, проверенные временем, которые вызывают тёплые воспоминания, звучат в уникальной интерпретации на фоне театральной сцены.

Театральная атмосфера и любимые хиты
Каждая композиция из программы наполняет пространство особым духом, создавая волнующую атмосферу у двора театра. Здесь можно услышать как шлягеры прошлых лет, так и менее известные, но не менее значимые песни, которые станут прекрасным дополнением к творческому вечеру.

Завораживающая эстетика театра
Театр Марка Розовского славится своими глубокими и атмосферными постановками, а этот проект не исключение. «Старые песни во дворе» — это шанс насладиться музыкой, которая, возможно, стала саундтреком к важным моментам жизни зрителей, в необычном формате, наполненном эмоциями и живым исполнением.

В этот вечер звезды музыкальной эстрады и актёры театра подарят зрителям особое настроение, которое будет долго жить в памяти.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Марк Розовский
Маргарита Рассказова
Ирина Морозова
Наталья Корецкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 2000 ₽
22 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
23 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
30 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
5 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
7 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽
13 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Песни нашего двора Песни нашего двора Песни нашего двора Песни нашего двора Песни нашего двора

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