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Венецианский купец
Киноафиша Венецианский купец

Спектакль Венецианский купец

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Венецианский купец» Шекспира на сцене театра имени Миронова

О пьесе

«Венецианский купец» был написан Уильямом Шекспиром в 1596 году. Первая постановка состоялась в 1598 году, а пьеса была издана в 1600 году под полным названием: «Превосходнейшая история о венецианском купце с чрезвычайной жестокостью еврея Шейлока и получением руки Порции посредством выбора из трех ларцов».

На протяжении веков роль Шейлока исполняли выдающиеся актеры, такие как В. Самойлов, В. Давыдов и А. Сумбатов-Южин. В XXI веке «Венецианский купец» остается одной из самых популярных шекспировских пьес. Для театра имени А. Миронова Влад Фурман и Ростислав Орлов сделали собственную редакцию перевода.

Постановка

Первый акт спектакля погружает зрителей в атмосферу шекспировского «Глобуса» с пышными кринолиными, бальными танцами и золотыми софитами, воссоздающими дух классической истории.

Во втором акте режиссер задается смелым вопросом: что, если герои «Венецианского купца» окажутся в современном мире? Эта неожиданная интерпретация обещает яркое и захватывающее воплощение классической пьесы.

 

Не упустите возможность увидеть, как легендарная история оживает на сцене театра имени Миронова в уникальной интерпретации, которая соединяет прошлое и настоящее!

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Петр Семак
Александр Васильев
Вадим Франчук
Павел Филиппов
Дмитрий Кушнерев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Венецианский купец Венецианский купец Венецианский купец Венецианский купец Венецианский купец Венецианский купец

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