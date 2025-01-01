Спектакль Венецианский купец

«Венецианский купец» Шекспира на сцене театра имени Миронова

О пьесе

«Венецианский купец» был написан Уильямом Шекспиром в 1596 году. Первая постановка состоялась в 1598 году, а пьеса была издана в 1600 году под полным названием: «Превосходнейшая история о венецианском купце с чрезвычайной жестокостью еврея Шейлока и получением руки Порции посредством выбора из трех ларцов».

На протяжении веков роль Шейлока исполняли выдающиеся актеры, такие как В. Самойлов, В. Давыдов и А. Сумбатов-Южин. В XXI веке «Венецианский купец» остается одной из самых популярных шекспировских пьес. Для театра имени А. Миронова Влад Фурман и Ростислав Орлов сделали собственную редакцию перевода.

Постановка

Первый акт спектакля погружает зрителей в атмосферу шекспировского «Глобуса» с пышными кринолиными, бальными танцами и золотыми софитами, воссоздающими дух классической истории.

Во втором акте режиссер задается смелым вопросом: что, если герои «Венецианского купца» окажутся в современном мире? Эта неожиданная интерпретация обещает яркое и захватывающее воплощение классической пьесы.

Не упустите возможность увидеть, как легендарная история оживает на сцене театра имени Миронова в уникальной интерпретации, которая соединяет прошлое и настоящее!