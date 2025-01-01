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Чиполлино. Рейв-сказка
Киноафиша Чиполлино. Рейв-сказка

Спектакль Чиполлино. Рейв-сказка

Рейв-сказка для взрослых по мотивам произведения Джанни Родари 16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Неожиданная интерпретация сказки Джанни Родари

Приглашаем вас на рейв-сказку для взрослых по мотивам произведения Джанни Родари. Взрослая интерпретация классической сказки «Чиполлино» раскрывает её неожиданные грани и демонстрирует, что это вовсе не детская история.

Погружение в мир сказки

Мы создали атмосферу, в которой домики, маски, музыка, песни и танцы позволяют глубже погрузиться в сказочный мир. В этом представлении персонажи не делятся на хороших и плохих; акцент сделан на их сложность и многогранность, на сильные и слабые стороны, мотивы и поступки.

Захватывающее действие

События в спектакле сменяются с неимоверной скоростью: песни становятся громче, а танцы — безудержнее. И наконец, маски срываются. Это представление предлагает новый взгляд на «Приключения Чиполлино» и заставляет задуматься о том, что необходимо для счастья и как его можно достичь в реальной жизни.

Важная деталь

Напоминаем, что все события вымышлены, а любые совпадения случайны. В спектакле присутствуют сцены курения.

Не пропустите возможность увидеть это увлекательное представление!

Режиссер
Вероника Бевза
В ролях
Павел Байталюк
Илья Хилькевич
Варвара Аникеева
Наталия Борисова
Алена Семенченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка Чиполлино. Рейв-сказка

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