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Величайший шоумен
Билеты от 700₽
Киноафиша Величайший шоумен

Спектакль Величайший шоумен

12+
Режиссер Анна Микульская
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Величайший шоумен»: Погружение в мир шоу-бизнеса

Главный герой мюзикла всегда мечтал войти в историю, но его предыдущие занятия не приносили удовлетворения. Когда казалось, что весь мир обернулся против него, он решает следовать своей мечте и создать нечто невероятное.

Результатом его стремлений стало завораживающее представление-сенсация, ознаменовавшее рождение мирового шоу-бизнеса. Спектакль «Величайший шоумен» удивляет зрителей своим размахом и яркостью.

Яркость и динамика

Это яркий, динамичный и удивительный мюзикл, который покорит каждого зрителя. Множество элементов, таких как:

  • масштабные номера;
  • яркие костюмы;
  • удивительный грим;
  • живое исполнение;
  • цирковые номера;

— создают незабываемую атмосферу и оставляют только положительные эмоции.

Интересные факты

Спектакль основан на реальных событиях из жизни П.T. Barnum, основателя цирка и известного шоумена XIX века. Его стремление создать уникальное шоу привело к тому, что он стал одним из самых известных и влиятельных людей своего времени. Мюзикл также включает в себя оригинальную музыку, которая была номинирована на несколько престижных наград.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное шоу, которое обязательно станет ярким событием вашего театрального сезона!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 700 ₽
7 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
18:00 от 700 ₽
17 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
14 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
27 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽

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