Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Урсула. Версия одиночества
Билеты от 1000₽
Киноафиша Урсула. Версия одиночества

Спектакль Урсула. Версия одиночества

12+
Режиссер Оксана Серик
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Фламенко и магия Маркеса

«Урсула. Версия одиночества» — это история о семье, погруженная в мир ярких женщин, чьи страсти и поиски любви выражаются через танец фламенко. Урсула, как символ силы и стремления сохранить род, воплощает всю мощь и трагизм героинь Маркеса.

Магия и музыка
Специально для спектакля композитор Хесус Торрес написал фламенко-композиции, которые превращают музыку в живой рассказчик, наполняя сцену магией и эмоциями. Слова становятся излишними, когда чувства передаются через мелодию.

Жизнерадостная трагедия
Спектакль, вдохновленный мировым классиком, не даст прямых ответов, но проведет по магическому миру, где возможно всё, и где каждый момент насыщен судьбоносной силой и непредсказуемостью.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 1000 ₽
22 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества Урсула. Версия одиночества

В ближайшие дни

Шикарная свадьба
16+
Комедия
Шикарная свадьба
9 октября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Волшебная прогулка
Детский Иммерсивный
Волшебная прогулка
9 августа в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Вальпургиева ночь
18+
Драма
Вальпургиева ночь
4 сентября в 19:00 МОСТ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше