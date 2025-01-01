Спектакль Урсула. Версия одиночества

Фламенко и магия Маркеса

«Урсула. Версия одиночества» — это история о семье, погруженная в мир ярких женщин, чьи страсти и поиски любви выражаются через танец фламенко. Урсула, как символ силы и стремления сохранить род, воплощает всю мощь и трагизм героинь Маркеса.

Магия и музыка

Специально для спектакля композитор Хесус Торрес написал фламенко-композиции, которые превращают музыку в живой рассказчик, наполняя сцену магией и эмоциями. Слова становятся излишними, когда чувства передаются через мелодию.

Жизнерадостная трагедия

Спектакль, вдохновленный мировым классиком, не даст прямых ответов, но проведет по магическому миру, где возможно всё, и где каждый момент насыщен судьбоносной силой и непредсказуемостью.