Создайте незабываемые моменты на новом концерте «Вечер блюза» — особой программе, где вы можете насладиться музыкой на высоком уровне абсолютно бесплатно.
Вход свободный, но с депозитом в 2000 рублей с человека. Это значит, что вы ничего не платите за билет, а просто бронируете место и оставляете депозит, который можно полностью потратить на еду и напитки из нашего меню во время концерта. Ужин под блюз? Легко!
На сцене выступят известные блюзовые музыканты Москвы, которые подарят вам самые запоминающиеся композиции. Глубокие, проникновенные мелодии с хрипотцой и душой заставят вас пуститься в медленный танец.
Этот вечер предназначен для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Проведите время в уютной атмосфере под живую музыку, наслаждаясь вкусной едой.
Бронируйте места заранее, так как количество гостей ограничено. Не упустите возможность насладиться уникальным вечером в компании хорошей музыки!