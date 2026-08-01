Вечер блюза: комфортные концерты в Jam Club

Создайте незабываемые моменты на новом концерте «Вечер блюза» — особой программе, где вы можете насладиться музыкой на высоком уровне абсолютно бесплатно.

Условия доступа

Вход свободный, но с депозитом в 2000 рублей с человека. Это значит, что вы ничего не платите за билет, а просто бронируете место и оставляете депозит, который можно полностью потратить на еду и напитки из нашего меню во время концерта. Ужин под блюз? Легко!

Что вас ждет на концерте

На сцене выступят известные блюзовые музыканты Москвы, которые подарят вам самые запоминающиеся композиции. Глубокие, проникновенные мелодии с хрипотцой и душой заставят вас пуститься в медленный танец.

Отдых после рабочей недели

Этот вечер предназначен для тех, кто хочет расслабиться и отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Проведите время в уютной атмосфере под живую музыку, наслаждаясь вкусной едой.

Рекомендации по бронированию

Бронируйте места заранее, так как количество гостей ограничено. Не упустите возможность насладиться уникальным вечером в компании хорошей музыки!